Nadal y un anuncio con trampa sobre su reaparición en el Open de Australia

Nadal dejó pistas recientes con un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se le ve entrenando a cierto ritmo. Golpea desde el fondo de la pista en una sesión de trabajo en su Academia en Manacor. Es una imagen que no se veía desde mayo, cuando Rafa anunció que hacía una parada larga para recuperarse de su problema en el psoas ilíaco. Sufrió la lesión en enero, durante la segunda ronda del Open de Australia ante el estadounidense McDonald. Para recuperarse de aquellos problemas probó un tratamiento conservador que no funcionó (ya había sufrido la misma lesión en la zona derecha, también en Melbourne, en 2018 y regresó después de dos meses y medio) y comenzaron las renuncias. Adiós a la gira en pista dura, adiós a los primeros torneos sobre tierra batida y adiós a Roland Garros. Entonces anunció que no volvería a jugar hasta 2024. Incluso pasó por el quirófano porque un parón largo tampoco era suficiente.

La evolución de la lesión le permitió imaginar un hipotético regreso en noviembre en la fase final de la Davis en Málaga. O al menos formar parte del equipo que capitanea David Ferrer. La no clasificación de España para la final pospuso su reaparición aún más.

En una reciente entrevista en Movistar, Rafa dio más pistas: «Si de repente estoy perfecto y me apetece seguir. No sé si va a ser mi último año si el cuerpo se recupera y me siento con fuerza para continuar. Vivo el día a día con la ilusión de darme la oportunidad de tener la opción de decidir. Mi físico y mi cabeza me dirán». «Mi ilusión es volver a jugar, volver a ser competitivo, no ganar en Roland Garros o en Australia», apuntó.

Y ahí, en Australia, es donde ha salido el anuncio de una posible reaparición en el primer Grand Slam del próximo año que se va a disputar en Melbourne del 14 al 28 de enero. El «encargado» del anuncio ha sido Craig Tiley, el director del torneo. Tiley ha asegurado en un programa de televisión australiano que ha mantenido conversaciones con Rafa... en las que el zurdo ha mostrado su intención de competir en Melbourne. «Tendremos el regreso de algunas leyendas, de algunos campeones que han estado fuera durante un par de años. Eso sí, podemos desvelar en exclusiva que Rafa volverá a Melbourne. Ha estado fuera del circuito durante la mayor parte del año, y he estado hablando con él en los últimos días. Me ha confirmado que volverá el año que viene, lo que nos emociona a todos. Es increíble, una magnífica noticia», afirmó Tiley.

Desde el entorno de Nadal y con los precedentes se llama a la cautela hasta que no haya anuncio oficial. Rafa ha vuelto a los entrenamientos y es prematuro hablar de una fecha de reaparición de forma tajante. «Aprecio el voto de confianza del Open de Australia... Yo entreno cada día y trabajo duro para volver lo antes posible», escribe Rafa en sus redes sociales No es la primera vez que Tiley anuncia la presencia de alguna estrella (Federer o Serena) y luego no compiten en Melbourne, aunque eso sí las entradas, con el anuncio de turno, ya se habían agotado.