La imagen de Nadal que todo el mundo del tenis quería ver

Rafa Nadal colgó un vídeo en su cuenta de Instagram que ha sido aplaudido por todo el mundo del tenis. Está entrenando en su Academia en Manacor, a cierto ritmo, despacio todavía pero pasando bolas y golpeando duro. Es una imagen que no se veía desde el pasado mes de mayo, cuando Rafa anunció que hacía una parada larga para lograr recuperarse de su problema en el psoas ilíaco.

La lesión se la produjo el pasado enero, durante la segunda ronda ante McDonald en el Open de Australia, que es el único torneo que ha disputado esta temporada. Primero intentó un tratamiento conservador que no funcionó (ya había sufrido la misma lesión en la zona derecha, también en Melbourne, en 2018 y regresó después de dos meses y medio), pero esta vez no mejoraba, fue renunciando a la pista dura, a los primeros torneos de tierra... Y finalmente a Roland Garros. Fue entonces cuando anunció que no volvería a jugar hasta 2024. Incluso pasó por el quirófano porque un parón largo tampoco era suficiente.

El sueño que tenía era volver en noviembre en la Copa Davis en Málaga, o formar parte del equipo, pero lo que después de la operación parecía más que difícil ahora es imposible, ya que el equipo capitaneado por David Ferrer no logró clasificarse para la fase final.

En una reciente entrevista en Movistar, el zurdo matizó un poco lo de retirarse después de 2024. Eso lo comentó en mayo porque se considera una persona realista y su cuerpo, ya antes, pero de forma más dura desde la pandemia, iba encadenando dolencias y no le dejaba tener continuidad. "Si de repente estoy perfecto y me apetece seguir. No sé si va a ser mi último año si el cuerpo se recupera y me siento con fuerza para continuar. Vivo el día a día con la ilusión de darme la oportunidad de tener la opción de decidir. Mi físico y mi cabeza me dirán", afirmó Rafa, muy consciente de su situación, aunque otras veces ya ha tenido regresos fulgurantes tras parones largos por lesiones: "Mi ilusión es volver a jugar, volver a ser competitivo, no ganar en Roland Garros o en Australia", afirmó. Justo en Melbourne (14 al 28 de enero de 2024) es donde tiene la "x" puesta para regresar a las pistas.