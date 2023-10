Djokovic se muerde la lengua pero responde así a unas palabras de Rafa Nadal

Rafa Nadal y Novak Djokovic tienen una relación peculiar. No son amigos, pero se llevan más o menos bien y se respetan pese a que ambos son competidores al máximo y han estado vigilándose durante toda su carrera. Cuando hablan el uno del otro lo hacen con respeto, halagándose, pero también dejan entrever algunas diferencias, como no podía ser de otra manera entre dos deportistas que llevan toda la vida intentando vencer al otro. Nadal, que está empezando a estar listo para volver, habló hace unas semanas de Djokovic en una entrevista en Movistar. "Me hubiese gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia? Sin ninguna duda, claro que sí. De esto se trata el deporte, de intentar ser lo mejor posible. ¿Ha sido para mí una obsesión? No, para nada. Tampoco me frustra, no puedes estar frustrado siempre en la vida. No estoy frustrado por una simple razón: creo que he hecho todo lo posible para que las cosas me vayan lo mejor posible", contestaba a la pregunta.

"Creo que Novak lo vive de una manera más intensa que la que he vivido yo. Creo que para él sí hubiese sido una frustración más grande no conseguirlo, y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ojo". Era un elogio pero con algo de distancia. "Ha tenido la capacidad de llevar la ambición al máximo. Yo creo que he sido una persona ambiciosa, pero una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, sin estar frustrado o cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien.Es mi forma de vivirlo, son culturas distintas, cada jugador o cada país lo vive de una manera diferente y yo lo he vivido así y estoy feliz con ello".

Y aunque ha tardado, Djokovic ha contestado, mordiéndose la lengua, pero dejando claro que no le ha gustado mucho: "Vi que sus palabras se hicieron virales, que mucha gente ha hablado de eso. Cualquier persona tiene derecho a su propia opinión y a cómo interpreta las cosas en un determinado contexto. Eso es todo lo que puedo decir" decía el serbio. Elogiaba además a Nadal: "Rafa es un gran campeón, alguien a quien respeto y aprecio como lo que es: un gran campeón, mi mayor rival y alguien que, como jugador, ha contribuido a moldear mi juego y los resultados que he conseguido a lo largo de mi carrera. No tengo ninguna intención de hablar de él de una forma negativa, ni de él ni de Federer: mi respeto hacia ambos está por encima de cualquier opinión negativa que pudiera tener". Y acaba mostrando su desacuerdo, pero sin decirlo: "De nuevo, es la opinión de Rafa. Por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi propia opinión, pero no la compartiré, no quiero entrar en profundidad en este tema. No hay ninguna necesidad".