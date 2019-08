Nadal supera un mal día y a Evans y ya está en los octavos de Montreal

Estaba el día gris en Canadá cuando Rafa Nadal y Daniel Evans saltaron a la pista central para disputar su partido de dieciseisavos del Masters 1000 de Montreal, donde el español defiende su título conseguido la temporada pasada. El juego de Rafa Nadal comenzó como el día. Muchos errores no forzados, bolas que se quedaban en la red muy alejadas de la cinta y un par de cañas desde el fondo de pista. Aprovechó esos primeros instantes el británico que estaba más seguro en su idea de partido. Rompió el saque del español en su primera oportunidad y no perdió ni un punto en sus dos primeros saques.

Entonces llegó el primer parón del partido. Fueron solamente siete minutos, pero Evans entró mucho peor a la pista. El primer punto de Rafa al resto fue una doble falta del inglés que más tarde salvó una bola de break, pero no pudo con la segunda. Recuperaba el servicio Nadal, pero no las buenas sensaciones. Evans no se arrugaba y utilizaba los cortados y las subidas a la red para mantenerse en el partido. Nadal tuvo dos bolas de break al resto en el décimo juego, pero la pelota se quedó nuevamente en la red.

Antes del desempate del primer set se volvió a parar el partido. Esta vez fue un impás largo, y a la vuelta Evans tuvo la oportunidad al saque de llevarse el primer parcial. Fue entonces cuando Nadal jugó su mejor tenis del partido. Cuatro puntos consecutivos y, a pesar de mal juego, el set se lo llevaba el español. La avalancha de Rafa continuó en el inicio del segundo parcial, donde rompió el servicio de su rival y confirmó el break con su saque. Pero cuando parecía que el partido era cuestión de minutos volvió la lluvia y esta vez sería durante casi dos horas.

Otra reanudación y otro choque completamente nuevo. Nadal estaba más fino, pero alternaba golpes magistrales con errores no forzados. Tuvo bola para el 4-1 que salvó Evans y en el siguiente juego el español perdió su servicio. Pero la montaña rusa en la que se había convertido el partido no acabó ahí y Nadal conseguía nuevamente romper el saque de su rival, en lo que era el tercer break consecutivo del partido, y se colocaba a dos juegos de ganar su primer choque en la gira americana. Se cumplían las dos horas de encuentro, aunque hacía más de cuatro que había empezado, y Nadal sacaba para ganar. Evans luchó hasta el final, pero en la primera bola definitiva Rafa remató el encuentro con un smash muy cerca de la red.

Las sensaciones no fueron buenas, demasiados errores para tratarse del de Manacor, pero el español consiguió la victoria y seguirá luchando en Montreal por conseguir su quinto Masters 1000 de Canadá. La gira sólo acaba de comenzar.