Natalia Muñoz, la deportista más joven de la delegación española en los Juegos de París: "En la Villa me preguntan la edad y flipan"

Natalia Muñoz tiene 15 años. Compite en skate en la modalidad de Street y cuando va por la Villa Olímpica en París... “Me ha preguntado mucha gente cuántos años tengo y flipan. Pero si vas al skate, todas las niñas tienen mi edad prácticamente”, responde. Es más, en los pasados Juegos, en Tokio 2020 (disputados en 2021 por la pandemia), donde se estrenó este deporte como olímpico, hubo un podio histórico con la japonesa Momiji Nishiya y la brasileña Rayssa Leal, ambas de 13 años, oro y plata; y la también nipona Funa Nakayama, de 16, bronce.

Esa prueba la vio Natalia por televisión. “Es alucinante. Yo lo veía en Tokio y era casi imposible pensar en llegar con el nivel que tenía. Es un sueño hecho realidad”, reconoce la joven skater gaditana, que empezó a practicar su deporte gracias a su hermano y a una facilidad innata que tiene. "Empecé con 6 años. Mi hermano surfeaba y tenía también patinetes. Un día me dio por montarme y empecé a dar vueltas por casa. Me llevó al skate park y vio que me tiraba por las rampas. Me dijo que me apuntara a clases porque podía llegar lejos”, admite.

Natalia ha recibido una buena noticia pues España ha sumado una nueva competidora en los Juegos de París con la entrada de Daniela Terol, que era la primera reserva, por la lesionada Jazmín Álvarez, de Colombia. Daniela tiene 16 años. “Con ella me lo voy a pasar muy bien. Me motiva a la hora de patinar, y para mí ha sido una alegría”, dice Natalia. “Todo el equipo de Street ha hecho el ciclo olímpico juntos y me daba un poco de penita ver sola a Natalia, que era la única que se había clasificado. Pero esto son los Juegos, te dan y te quitan, y ahora nos han dado”, asegura el seleccionador, Alain Goikoetxea. Serán, por tanto, seis españoles en skate en los juegos: Danny León, Alain Kortabitarte, Julia Benedetti y Naia Laso en la modalidad de park; y Natalia Muñoz con Daniela Terol, que se ha unido ahora, en Street. La participación española en general llega a 383 deportistas.

"Que siga siendo un juego"

Es una cantidad importante de skaters teniendo en cuenta que en España no hay demasiados sitios de calidad donde entrenar. “Estamos empezando a tener skate parks donde pueden disputarse campeonatos internacionales. Se avanza, aunque más lento de lo que me gustaría. Tengo que viajar al extranjero para poder entrenar”, dice Alain, que da la clave de su deporte: “Va a tener que ser siempre un juego, unido a seguir siendo un deporte de verdad. Ser un juego es lo que hace que te caigas y te vuelvas a levantar. Los Juegos hacen que todo sea mucho más competitivo. El pasártelo bien, la pasión, se pueda ver confundido con el deseo de logros, es comprensible, pero la labor de toda la comunidad es mantener el estilo”, insiste.

“Acabo de terminar 4º de la ESO. Me ha costado bastante, me ayudan en el instituto, los maestros se preocupan, me ponen el examen cuando estoy preparada. Me ayudan. Y mis compañeros me suelen decir la tarea. El último trimestre me ha costado mucho porque he estado dos meses sin ir, pero lo he conseguido”, concluye Natalia, una niña que puede decir que es olímpica.