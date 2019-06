Nueva reclamación de igualdad por parte de una jugadora de la Liga Iberdrola

Así empezaba el tweet de Mari Paz Vilas, jugadora gallega del Valencia C.F, que de vuelta a su región natal visitaba las instalaciones de uno de los torneos de fútbol base más importantes de España. La delantera internacional se quejaba amargamente, incluyendo una foto, de que su nombre no acompañara al de muchos otros jugadores, todos ellos hombres, que recibían en una columna a todos los visitantes del Torneo Internacional Alevín de Arousa. La jugadora che proseguía su mensaje: "Requisitos para aparecer inscritos en esta columna del campo son: jugar en el torneo y llegar a 1ª div. Yo (chica) jugué 2 años y 12 en 1ª div y no aparezco, ellos sí” y cerraba con el hashtag #Respect.

Rápidamente el tweet se hizo viral y desde el propio torneo, un torneo que se ha caracterizado por dar visibilidad también al fútbol femenino, se vieron obligados a contestar y justificar que el género de la deportista no tenía nada que ver con su no presencia en la lista de jugadores. “En relación a los comentarios de Mari Paz Vilas sobre su ausencia en una lista de jugadores que jugaron el torneo, queremos aclarar que ésta es una lista incompleta y hay muchas otras personas que merecen figurar en ella (Asenjo, Toni Lato o Canales también jugaron y no aparecen).

Habría así un hilo con varios tweets en los que, efectivamente, el torneo había mostrado su apoyo con el fútbol femenino.