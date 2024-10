Oficial: Szczesny, portero del Barça hasta junio de 2025

Lo que era un secreto a voces ya tiene el sello de oficialidad. Wojciech Szczesny es el nuevo portero del FC Barcelona. El propio club ha comunicado su incorporación este mediodía. Szczesny firma hasta junio de 2025.

De este modo, el Barça consigue un portero de garantías y con experiencia para suplir la sensible baja de Marc-André Ter Stegen, que necesitará prácticamente toda la temporada para volver a vestirse de corto y defender el marco azulgrana.

Szczesny se encontraba retirado del fútbol profesional tras romper, por decisión personal, el año de contrato que le quedaba en la Juventus de Turín, donde esta pasada campaña fue titular indiscutible. Sin embargo, el jugador sentía que necesitaba dedicarle más tiempo a su familia y eso le restaba motivación para el fútbol. Una ilusión que ha recuperado después de tres meses para afrontar un último reto deportivo.

De hecho, ya fue espectador de lujo en la grada del Olimpic de Montjuic en la goleada del Barça por 5-0 sobre el Young Boys suizo, partido con el que los jugadores de Hansi Flick se reengancharon a la Champions, cumpliendo el papel de favoritos y sacando los tres puntos antes de la durísima visita del Bayern.

"Estaba preparado para retirarme y estaba feliz con esta idea. No lo habría hecho por ningún otro club. Llevo aquí un par de días y sólo ver cómo me ha recibido la gente de aquí, como me han tratado y lo importante que es esto para ellos, ya me hace estar orgulloso de formar parte de esta familia. El equipo tiene muy buena pinta, es un gran desafío y tengo muchas ganas de empezar ya", afirma el guardameta, que podría estar en la próxima lista de Flick frente al Alavés, antes del parón por selecciones.