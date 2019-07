Otro lesionado en el Real Madrid

No está siendo una pretemporada fácil para Zidane y los suyos. Al ruido que generan situaciones como el caso Bale se están uniendo los problemas de lesiones. El último en caer ha sido uno de los fichajes, Mendy, que, según el parte médico hecho público por el conjunto del Bernabéu, sufre una "lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho". Es un tema muscular, de ahí que no sea demasiado preocupante, pero el contratado para presionar a Marcelo en el lateral izquierdo e incluso pelear por el puesto con él estará aproximadamente un mes de baja. En el partido contra el Arsenal, el ex jugador del Lyon fue titular y se vio su peligrosidad en las subidas al ataque.

El defensa se une a Brahim, que fue el primero en hacerse daño incluso antes de jugar, en los primeros entrenamientos, y a Asensio, el lesionado de mayor gravedad, ya que con el cruzado anterior y el menisco externo de la pierna izquierda rotos dice adiós a la temporada antes incluso de que haya empezado.