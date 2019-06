Ale Galán y Pablo Lima: se confirma el rumor de su unión

España y Brasil se unen bajo las figuras de Ale Galán y Pablo Lima, quienes han anunciado oficialmente lo que era un secreto a voces: van a jugar juntos al menos lo que resta de temporada.

Una pena que ahora que había empezado a carburar junto a Juani Mieres con el triunfo en Buenos Aires tras un comienzo de temporada complicado, decidan separarse, pero esto es lo que tiene el pádel, que muchos proyectos llegan a su fin antes de seguir peleando por un objetivo común o por buscar nuevos caminos con compañeros que a su vez se han quedado sin pareja.

Y eso es lo que le ocurría a Galán, quien recibía la propuesta del brasileño, una llamada irrechazable en pos de continuar ascendiendo en el ranking y peleando por títulos, juntándose así dos jugadores de mucha potencia y muy fuertes en defensa, capaces de barrer toda la pista y cubrir todos los huecos, pero también muy ofensivos, con un gran poderío aéreo y de remate extraordinario.

Dos jugadores cuya entrega en la pista es innegable y que tendrán que juntarse en muy poco tiempo para lograr resultados desde el minuto 1, su mayor hándicap.

Así comunicaba Galán su decisión:

Hace unos años tuve el pálpito de cambiar a mitad de temporada para jugar con un zurdo con el que acabamos consiguiendo salir desde la pre-previa, para terminar pareja 6 del mundo. Ahora se me ha presentado la oportunidad de jugar con el compañero que siempre quise, un trabajador incansable, con alma y nivel propio de un número 1 como ha sido tanto tiempo.

Tengo ese mismo pálpito. Tengo la inmensa alegría de anunciar que jugaré al lado de Pablo Lima.

No te puedo prometer resultados, pero sí que seguiré dejándome la piel cada día y que haré todo lo que esté a mi alcance para que consigamos lo que creo que podemos llegar a conseguir. Un proyecto ambicioso, un proyecto a largo plazo y cargado de ilusión y ganas para afrontarlo a tope desde el #WPTValenciaOpen.

Un lujo de pareja que, no duden, volverá a pelear por todo. No olviden que Galán experimentó su mayor mejoría en cuanto a juego y ranking con un zurdo, Juan Cruz Belluati, con quien llegó a colocarse como jugador 6 del circuito. Ahora, tendrá a su lado a otro que sabe lo que es ganar y ser número 1 del mundo, por lo que ambición no va a faltar.

Mucha suerte a ambos en esta nueva etapa.