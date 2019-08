El lado más personal de Miguel Lamperti: “Estoy enamorado y, si Dios quiere, puede que aumentemos la familia”

Hace unos días conocíamos las impresiones deportivas de Miguel Lamperti, número 10 del World Padel Tour. Y hoy toca ir más allá, nos toca adentrarnos en la vida personal de El ‘Rifle de Bahía Blanca’ quien nos ha hablado sobre sus emociones, sus relaciones sentimentales,amigos, familiar... su comida favorita, series, televisión... ¡e incluso fútbol!

Esto es lo que nos cuenta el jugador argentino que abrió las puertas de su casa a nuestro compañero Daniel Gamarra:

Pregunta: ¿Te sientes integrado emocionalmente en España o sigues echando de menos Argentina?

Respuesta: Siempre se echa de menos Argentina, nací allí y mi familia vive allí. Cuando veo las luces de Buenos Aires o escucho el himno argentino se me eriza la piel. Sin embargo, siempre he dicho que España es el mejor lugar del mundo para vivir y me siento totalmente acoplado aquí.

En el plano personal ¿Tienes alguna relación sentimental?

Si, tengo una novia desde hace casi dos años. Estamos viviendo juntos desde hace poco y tenemos planes de futuro juntos. Estoy enamorado y muy feliz. Noe es una persona muy especial y ha conquistado mi corazón.

Eres una persona afectuosa, ¿Te has planteado alguna vez la paternidad?

Siempre quise tener un hijo, me encantaría ser papá. Quiero que Noe sea la madre de mis hijos, si algún día podemos ser padres.

Sabemos que eres un apasionado de la comida argentina, pero en la cocina española ¿qué plato te gusta más?

Me encanta la comida argentina, pero también soy un apasionado de la comida española. Aquí se come de maravilla, el jamón por ejemplo me vuelve loco. La diferencia es que en Argentina se come un solo plato y aquí se comen tres, además en Argentina se come más carne que aquí.

¿Tienes tiempo para ver la televisión? ¿Estas enganchado a alguna serie?

Me encanta la serie ‘La que se avecina’, la veo 16 veces por día y me rio mucho con ella. Solo me enganche a otra serie una vez, a ‘Vis a Vis’, pero he decidido no ver más series, ya que tengo un problema ya que me encantan y me las veo en dos días. Recuerdo que un día me puse a ver ‘Vis a Vis’ a las dos de la mañana debajo de la sabana para no despertar a Juani en el hotel a las dos de la mañana antes de un partido. A la mañana siguiente estaba muerto antes del partido ya que me había acostado tardísimo por culpa de la serie. Por eso ya no veo mas series y solo veo películas.

¿Quiénes son tus mejores amigos del circuito? (entrenadores y jugadores) ¿Qué hacéis fuera de las pistas?

La verdad es que me llevo bien con todos, pero la persona con la que mayor relación tengo es con Mati Marina, es como un hermano pequeño para mí. Vamos a jugar juntos a los bolos, al tenis, al cine... Ahora estará más cabreado ya que vivo con mi novia y le veo menos, pero siempre saco tiempo para verle.

¿Tienes predilección por algún equipo de la liga española?

Tengo el pelo blanco, ¿de qué equipo crees que soy? Jajaja, soy muy seguidor del Real Madrid e intento ir al campo a verle cada vez que puedo.

¿Cómo ves al Madrid este año? ¿Qué opinas de la temporada del Real Madrid el año pasado?

La verdad es que no veo al equipo bien, no soy un entendido de futbol, pero creo que el peor error del Real Madrid es haber vendido a Cristiano. Hoy en día, el Madrid tiene un equipazo, pero creo que los nuevos jugadores van a necesitar un periodo de adaptación. Ojalá que este año la temporada vaya mejor.

¿Cuál es tu jugador de fútbol favorito?

Sin duda Cristiano Ronaldo, para mi es el mejor del mundo. Aunque me encantaría que Messi pudiera ganar un Mundial con Argentina.

¿En qué medio de comunicación sigues la actualidad deportiva?

Leo el AS y el Marca cada mañana. Además, soy espectador diario de El Chiringuito, me encanta.