Nogueira y Josemaría hacen historia y se cuelan en la final

Una apenas tiene 23 años, la otra casi 41. Podrían ser madre e hija pero lo cierto es que son compañeras y, ante todo, trabajadoras. En este Open de Suecia se han colado por derecho propio en la final, logrando su primera pelea conjunta por el título y, además, una de ellas no es ya solo la mejor jugadora de su país, sino que se ha convertido en la primera portuguesa en optar a un trofeo en el circuito profesional. Hablamos de Paula Josemaría y Ana Catarina Nogueira.

Dos jugadoras que nacieron a escasos 300 kilómetros de distancia y que muy lejos de su Oporto y Cáceres natal, en territorio vikingo, se han convertido en toda una realidad, en dos sorpresas que ya no lo son tanto y se les tiene muy en cuenta.

Vencieron con complicaciones a Sofia Araújo y Virginia Riera en 1/16, después con más solvencia a Nela Brito y Aranza Osoro para pasar directas a semis sin pelear con Gemma Triay y Lucía Sainz en cuartos y ahora, ante Alejandra Salazar y Ariana Sánchez, dupla con aroma y sabor a números 1, se han doctorado.

Paula y Ana empezaron sin complejos, sabiendo que tenían mucho que ganar si realizaban su juego y acumulaban mucha pelota, intercambios largos en los que desgastar a sus oponentes, y así lo hicieron. Pelearon una y otra vez hasta llegar igualadas a la parte final, donde el talento inmenso de la extremeña apareció para lograr un break que sorprendiera a las favoritas.

Estas tiraron de garra y ranking en el segundo, donde a pesar de los intensos esfuerzos de la jugadora lusa por devolver todas las pelotas y barrer la pista de lado a lado, los puntos caían con mas solvencia del lado de la madrileña y la catalana, más metidas en el duelo, más efectivas, ahora sí demostrando el porqué de su posición en la clasificación.

Con empate a uno en sets (4-6 y 6-3) llegaba el definitivo, y mientras se esperaba que continuase la escalada de Alejandra y Ariana, quienes golpearon de nuevo muy fuerte fueron Ana y Paula. Volvieron del banquillo con fuerzas renovadas y un rápido break que, consumado justo después con su saque, les permitió ponerse dos juegos arriba y administrar la ventaja. Así, llegaron a estar 5-2 en el marcador con bola de partido, pero tuvieron que esperar a los dos siguientes juegos para asestar el golpe definitivo, el mazazo final, del que ya ni Ale ni Ari se levantarían (4-6, 6-3 y 3-6). Un triunfo MERECIDÍSIMO.

La otra semifinal, con DeDelfina Brea MaMajo Sánchez Alayetoor un lado y MaMartita Ortegaunto a MaMarta Marreroor el otro fue también una dura batalla de desgaste. Un choque que, al poco de empezar, tuvo la anécdota de que Ortega rompió las gafas de su compañera de un bolazo al realizar una bajada de pared que, afortunadamente, se quedó en mero susto.

Ello vino acompañado de un mejor comienzo de Majo y Delfi muy fuertes y acertadas, especialmente en la red, con Delfina apretando bolas y creando huecos y Majo en su habitual y alto nivel. Ello les concedió la ventaja del primer set (7-5) que les daba tranquilidad pero también mordiente a sus rivales, pues las chicas de Juan Alday salieron a por todas en el segundo.

Visto y no visto, un break tras otro y mucha más pólvora en los barriles de la jugadora madrileña y la canaria, ahora ya completamente asentadas y llevando las riendas. No dejaron tantos errores no forzados y limitaron la producción que venía desde el otro lado de la pista, lo que les dio la igualada y ponía todo en la balanza del tercero.

Sin bajar el nivel, prácticamente calcaron la estrategia y con las mismas armas fueron sumando punto a punto. Delfi y Majo poco podían hacer a pesar de seguir intentando, pero las musas no estaban de su lado. Marrero se desató y Ortega exhibió mucha clase para terminar el partido y poder decir, alto y claro, que ya son la nueva pareja número 1 del ranking, con todos los honores (7-5, 2-6 y 2-6).

Este domingo, desde las 11 del mediodía, tendremos la final inédita de Suecia con el primer título femenino internacional desde hace cuatro años en juego. Frente a frente, Paula Josemaría y Ana Catarina Nogueira ante Martita Ortega y Marta Marrero.