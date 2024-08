Paraguay expulsa de la Villa Olímpica a una nadadora que distraía a los deportistas.

Nuevo capítulo viral en los Juegos Olímpicos con la paraguaya Luana Alonso (de 20 años) que terminó en los Juegos Olímpicos de París. La nadadora ha recibido un comunicado del Comité Olímpico Paraguayo que le pide que abandone la Villa Olímpica de manera inmediata debido a que “su presencia está creando un ambiente inadecuado” para el resto de sus compatriotas. “Se le solicita de manera inmediata su retiro de la Villa de atletas del citado evento. Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”, señaló Larissa Schaerer, jefa de misión del COP, en el comunicado enviado a la atleta por correo electrónico.

“Esta fue mi última carrera, ya me retiro de la natación”, fueron sus palabras entre lágrimas tras participar en París y quedar sexta en la Serie 1 de los 100 metros mariposa. Muchos voces internar aseguran que la joven distraía a muchos deportistas. Además, a decisión de la joven nadadora no gustó al Comité Olímpico de Paraguay. Incluso entraron en la polémica de si le gustaría representar a Estados Unidos. “Leí que quiere competir por Estados Unidos. Ahí no hay universalidad. Ella vino aquí como paraguaya, no por tiempo y marca. Tiene que entrenar mucho más porque para representar a EEUU tiene que hacer el tiempo y marca que no hizo...”, declaró Camilo Pérez, presidente del COP.

Poco a poco fue saliendo más información sobre que Luana se había saltado algunas normas. “Retirarse de la villa no es un acto normal”, afirmó Pérez. Calificó el episodio como un “importante acto de indisciplina”. La deportista había abandonado las instalaciones para irse a Disneyland y poner las imágenes en redes sociales, donde es muy seguida mundialmente.