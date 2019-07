La selección española femenina inicia esta tarde su andadura en el Europeo Sub-19. Las de Pedro López quieren seguir haciendo historia y conquistar su tercer europeo consecutivo. Lo nunca visto. Frente a Bélgica (17:00, Teledeporte) comienza la aventura.

–¿Cómo afronta su tercer europeo con la sub-19?

– Con muchísima ilusión y sabiendo que es un Europeo que clasifica para un Mundial, lo que lo hace todavía más especial. El año pasado no pude estar porque me coincidió con el Mundial sub- 20, pero para este llego con muchas ganas.

–España llega como defensora del título y como la campeona de las dos últimas ediciones, ¿añade eso presión al torneo?

– Creo que eso es algo más externo. Cuando hablas con la gente, como en los últimos años nos ha ido bien, te nombran eso de la final, de volver a ser campeonas ... La experiencia que tengo es que tenemos que clasificarnos para el Mundial y para eso hay que meterse en semifinales, que va a ser complicado.

–En el vestuario ¿se ve posible conquistar el tercer europeo consecutivo?

– Siempre hay posibilidades. No obstante, hay muchos factores que pueden hacer incluso que te quedes fuera de la fase de grupos. Nuestra atención se centra en todos esos detalles.

–¿Cómo consigue que las jugadoras sigan teniendo ese hambre de ganar?

– Tenemos un objetivo precioso que puede estar incluso por encima de ganar y es clasificarnos para el Mundial. Una Copa del Mundo sub-20 muchas de estas jugadoras lo han vivido y saben que es lo máximo que te puede pasar en esta categoría.

–¿Qué selección veremos en este Europeo?

–Vamos a ver a una España en la línea de siempre en cuanto al estilo de juego. Vamos a ver a una España muy intensa, que presiona y que va a intentar jugar en campo contrario. Tenemos jugadoras de mucha calidad para desbordar cerca del área. Estas chicas han demostrado en campeonatos sub-17 y sub-19 que son las mejores de Europa y de las mejores del mundo.

–Grupo complicado el que le espera a España

–Debutamos contra Bélgica que es una selección que compite muy bien. Luego nos esperan Inglaterra y Alemania que, al igual que nosotras, son favoritas para pasar de ronda. Al menos un gran equipo no se va a meter en el Mundial ni en semifinales. Hay que intentar competir al máximo y tener cuidado con los pequeños detalles porque Inglaterra tiene a las dos mejores delanteras del torneo que son Hemp del Manchester City y Naz que es muy rápida. Es un equipo muy ordenado en defensa y nos lo va a poner complicado. Podemos llegar al tercer partido contra Alemania como una final a vida o muerte.

–Viendo los éxitos que se están consiguiendo desde las categorías inferiores, ¿el futuro de la Roja está asegurado con estas chicas?

– Con éstas y con las que vienen por debajo. La mayor diferencia en el tiempo que llevo yo aquí es que ahora las jugadoras en categorías inferiores vienen con mejores medios. Los clubes desde que son pequeñas están poniendo mejores medios a disposición de las niñas. Desde intalaciones, mejores entrenadores, mejores servicios médicos, personal más cualificado ... El fútbol femenino se está enriqueciendo del trabajo que todo el mundo está dedicando a él.

–¿Le gusta hablar con sus jugadoras?

–Sí. Todo el mundo para afrontar una competición se tiene que encontrar en el mejor estado de ánimo posible. Cuanto mejor conozcas a las jugadoras, mayor confianza van a tener dentro del campo. Todo el cuerpo técnico tratamos de aprovechar todo el potencial que tiene una jugadora y hacer que dentro del grupo se sientan con confianza para poder sacar todo lo que tiene.

–¿Con qué se vendría contento de Escocia?

–Con la clasificación para el Mundial por encima de todo. Lo que venga a partir de ahí será una alegría para festejar.