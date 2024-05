Pep Guardiola pone fecha a su adiós del Manchester City

Pep Guardiola tiene los días contados en Manchester. El español llegó en 2016 y lo ha ganado todo. El histórico triplete de la anterior campaña supuso un antes y un después en la entidad. Pep Guardiola, en plena celebración de la Premier League 2023-2024, confesó la bomba: [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/manchester-united-sorprende-city-guardiola-lleva-cup_202405256652468617629a00013440e2.html|||“La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Ya hablé con el club y le dije que por ahora quiero quedarme. Estaré aquí la próxima temporada, luego hablaremos, pero llevo ocho o nueve años aquí… Veremos”, aseguró. ]]

Daily Mail informó de una bomba mundial. “Pep Guardiola dejará el Manchester City al final de la próxima temporada a pesar de que el club quiere que se quede”. Noticia exclusiva del Daily Mail británico. Escasos días atrás, este mismo medio informó de que la intención de los citizens era extender la vinculación del técnico español, que expiraba el próximo mes de junio de 2025, y aunque añaden que “no ha habido ninguna indicación formal sobre la marcha de Pep Guardiola al final de la próxima temporada, el club ha hablado abiertamente de la perspectiva de su marcha en los últimos meses”.

“La sucesión en el banquillo del Manchester City ha empezado, con Míchel, del Girona, como posible candidato. Julian Nagelsmann tiene contrato con Alemania hasta 2026 y se piensa mucho en Xabi Alonso, mientras que Pep Guardiola admira a Roberto De Zerbi”, añade el Daily Mail.

Desde 2016, Guardiola levantó 18 títulos (siete Premiers, dos FA Cups, cuatro Copas de la Liga, dos Community Shields, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes) convirtiendo al City en uno de los equipos más temibles de Europa.

“Si cuando llegué aquí me decían que iba a ganar seis ligas en siete años no me lo creía. Te habría llamado loco, no hay forma de conseguirlo. Con todos estos jugadores del Manchester United, Liverpool o Chelsea, con todos esos equipos. Este periodo es nuestro. Estuvimos sin Haaland varios meses y Álvarez hizo un trabajo increíble. Foden tiene un gran talento. En el momento importante cumplió. Tenemos jugadores fantásticos, pero con Foden tenemos un extra. Y el Arsenal nos ha empujado a estar a otro nivel. Antes lo hizo el Liverpool, pero en las dos últimas temporadas ha sido el Arsenal", concluyó.