Pepe Gálvez, de jinete a jinete

Pepe Gálvez es el responsable de subir y bajar el telón de los concursos del club hípico Las Cadenas semana tras semana. El pasado fin de semana fue del hospital a la competición internacional de Doma Clásica que organizaba para que todo saliera como debía. "Soy licenciado en Derecho y Periodismo, pero mi afición por los caballos desde pequeño me llevó a estudiar un Máster en Derecho Deportivo y Gestión de Eventos, con el objetivo de aunar mi pasión por la hípica con mi carrera profesional. Hace ya casi nueve años llegué al Club Hípico Las Cadenas con los caballos de la empresa familiar, Galgones Sport SL, y fue entonces cuando empecé a ayudar a Hugo, uno de los propietarios del club, en la organización de competiciones. Desde entonces, he seguido creciendo en este ámbito hasta convertirme en el responsable del área de competición", asegura.

"Mucha gente piensa que el trabajo en los eventos hípicos se limita a lo que se ve durante la competición, pero el trabajo previo, el que no se ve, es tan importante como el que se realiza durante y después del evento. Antes de que un caballo entre en pista, hay mil tareas previas. Hay que solicitar la fecha del evento, pagar la reserva de calendario, elaborar un avance de programa, contratar a los oficiales y al personal que hará posible la competición, establecer relaciones con patrocinadores, preparar el montaje de pistas... y todo el trabajo de secretaría técnica: horarios, distribución de cuadras, recogida de documentación de los caballos... todo se empieza a cocinar muchos meses antes de que el primer caballo entre a pista", apunta Pepe.

Las Cadenas es un club diferente por varias razones. "Somos un club familiar, lo que significa que la familia Ortiz-López pone todo su empeño en cuidar cada detalle, porque es su casa. Y quienes estamos al mando de los eventos somos jinetes y por tanto conocemos de primera mano las necesidades de los participantes. Intentamos ofrecer lo que a nosotros nos gustaría encontrar cuando salimos a competir. Mi objetivo principal es que los jinetes vivan una experiencia lo más cómoda posible desde que llegan al club hasta que se van, independientemente del resultado que obtengan. El ''gift corner'', las bromas en redes sociales o el buen humor que intento transmitir no están planeados, me salen de forma natural. No sabría decirte cuál es el truco, aunque, como en todos los trabajos, también tengo momentos de agobio o tensión. Lo importante es que los participantes no lo noten, aunque como la mayoría ya son buenos amigos, es muy difícil que no se den cuenta", afirma Pepe.

"Cada proclamación de medallas tras un Campeonato de España es muy emocionante. Es el broche final a muchos meses de trabajo y ver las medallas colgadas del cuello de los jinetes, escuchar el himno y comprobar que todo ha salido bien, me pone la piel de gallina. Otro momento que disfruto muchísimo es el desfile del Campeonato de España de Menores: es una auténtica fiesta, en la que todos los chavales se olvidan por un rato de la rivalidad y se lo pasan en grande. Pero, sin duda, uno de los momentos más especiales fue en 2020, cuando organizamos los tres Campeonatos de España de Doma Clásica -Menores, Absoluto y Caballos Jóvenes- en plena pandemia. Fue un reto inmenso, pero nos demostró que teníamos un equipo sólido, capaz de afrontar situaciones realmente complicadas".

Del 29 de mayo al 1 de junio Las Cadenas acogerá el Campeonato de España Absoluto de Doma. "Lo afrontamos con muchísima ilusión. Es un campeonato muy emocionante, que reunirá en nuestro club a los mejores binomios del país", asegura Pepe Gálvez.