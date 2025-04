Cayetano Martínez de Irujo: «Si desde la presidencia no estás con los jinetes es como no estar»

Cayetano Martínez de Irujo es un referente en el sector ecuestre a nivel nacional. Jinete olímpico en Barcelona’92 donde rozó el bronce con el equipo español, campeón de España Absoluto de Salto de Obstáculos y pieza clave en la promoción de la hípica en España al traer eventos tan importantes como la Copa del Mundo o la Global Champions Tour. También fue doce años presidente y vicepresidente de la asociación de jinetes internacional. «He hecho mucho por España y por la hípica, y eso no me lo puede quitar nadie», asegura a LA RAZÓN en una charla exclusiva en Sevilla.

En esa línea de impulsar el deporte ecuestre formó parte de la candidatura a la presidencia de la Real Federación Hípica Española (RFHE) que lideraba Ignacio Ridruejo y que no pudo desbancar a Javier Revuelta que acumulará más de dos décadas al frente de la RFHE. El presidente logró una amplia victoria en las urnas el pasado 17 de febrero con lo que seguirá ocupando el cargo hasta 2028. «Yo pensaba firmemente que gran parte del país quería un cambio y de hecho es lo que sigo pensando», admite con cierta decepción. Martínez de Irujo es tajante al señalar que la situación actual de la hípica en España es el resultado de un sistema clientelar y corrupto que frena el desarrollo del deporte e impide su crecimiento. «Ha habido muchas trampas, unas cuantas ilegalidades propias de un sistema clientelar continuista y, supuestamente, corrupto. Todos los trámites, ilegalidades, trampas y amenazas que se hicieron durante la pasada campaña electoral distorsionan el proceso democrático y lamentablemente permiten que personas sin el perfil adecuado lleguen a ocupar cargos de responsabilidad en la Federación», denuncia.

Uno de los puntos que más le inquietan es la actitud que Revuelta muestra ante aquellos jinetes de élite que decidieron abandonar el equipo nacional, caso de Sergio Álvarez Moya y Eduardo Álvarez Aznar. La «trama de París» sigue siendo un asunto pendiente en la RFHE. Irujo no duda en calificar de «arrogante» y «amoral» la postura del presidente. Revuelta ya aseguró en este periódico que él no los va a llamar y que los jinetes que han decidido dejar el equipo nacional son libres de volver si así lo desean. «Decir eso de unos jinetes de ese nivel y con esa trayectoria profesional me parece de una amoralidad deportiva ostentando el cargo que ostenta. Para mí es una persona que no tiene dignidad deportiva tampoco. Si no estás con los jinetes y con los que dan sentido a tu presidencia, para mí es como no estar. Tiene que quitarse el disfraz de arrogancia y bajar a la tierra», apunta tajante Cayetano.

Martínez de Irujo también reclama cambios sustanciales en la Federación que no se han producido en años anteriores y que no tienen visos de producirse durante esta legislatura. A pesar de los esfuerzos de profesionales dentro de la Federación, como el caso particular de Reyes Martín, el jinete considera que no se ha logrado consolidar un proyecto serio que impulse a la hípica española al nivel que le corresponde en el ámbito internacional: «Reyes Martín ha hecho una gran labor con los menores, pero es que el propio presidente reconoce que somos un país de segunda».

Para Cayetano es básico el apoyo a la cantera y el impulso del talento juvenil que permita integrar jinetes con mentalidad ganadora, talento, disciplina y compromiso con este deporte. Martínez de Irujo es tajante sobre el polémico nombramiento de Juan Antonio de Wit como asesor técnico de la RFHE y Reyes Martín como Jefa de Equipo a nivel absoluto: «Vamos a ver los resultados que nos deparan. La verdad es que los ha elegido el presidente y al presidente le ha elegido la Asamblea. Veremos qué ocurre, pero mi credibilidad hacia este señor es prácticamente nula. En este país falta humildad, falta dejarse dirigir y falta aprender».

Cayetano no tiene planes inmediatos de regresar a la competición activa, ya que está muy involucrado en un importante proyecto agrícola.