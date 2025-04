El plan de Cristiano para llevarse a dos futbolistas del Barça

El verano se avecina caliente en Arabia Saudita, no sólo por el clima, sino también por el mercado de fichajes. Cristiano Ronaldo y su club, Al-Nassr, están nuevamente en modo caza. El proyecto saudí, con el Mundial 2034 en el horizonte, no se detiene, y busca seguir atrayendo a grandes nombres del fútbol europeo para consolidar una liga cada vez más mediática y competitiva. En este contexto, el FC Barcelona se encuentra en la mira, y no está solo.

El Fondo Público de Inversión (PIF) de Arabia Saudita, que controla a clubes como Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ittihad, ha enviado emisarios a Barcelona, según reporta el Diario Sport, en busca de cerrar operaciones millonarias. La presencia saudí inquieta a los culés, justo en un momento donde el equipo sueña con un triplete bajo el mando de Hansi Flick.

Los focos se han posado sobre varios jugadores del conjunto blaugrana. Al-Hilal ha mostrado interés en Raphinha, mientras que Al-Ittihad, club donde milita Karim Benzema, ha preguntado por Frenkie De Jong, un caso más complejo por su contrato y su importancia en el esquema del equipo.

Por su parte, el Al-Nassr de CR7 también se ha fijado en la zaga del Barça. Jules Koundé y Ronald Araújo han sido sondeados, aunque la directiva que encabeza Joan Laporta no tiene intención de negociar por ellos. En cambio, el nombre de Andreas Christensen sí parece estar sobre la mesa. El central danés, actualmente transferible, podría ser la llave para abrir una operación con el club árabe.

Cristiano Ronaldo sigue siendo el rostro más reconocible del ambicioso proyecto futbolístico saudí. Desde su llegada, el portugués no sólo ha brillado en la cancha, sino que ha impulsado la imagen de la Saudi Pro League. En declaraciones pasadas al programa El Chiringuito, CR7 expresó su deseo de seguir siendo parte del crecimiento de esta liga:

"Ser el primero en venir aquí como estrella es un honor... lo que espero con ansias es que la Liga siga mejorando, no sólo para los jugadores saudíes, sino para competir con otras ligas. Ese es mi sueño".

Los rumores sobre una posible renovación por dos años más con Al-Nassr, además de la obtención de un porcentaje accionario del club, solo reafirman el peso específico del portugués en el fútbol de Medio Oriente.

Y es que Ronaldo está a solo cuatro goles de alcanzar los 100 con Al-Nassr, lo que lo convertiría en el primer futbolista de la historia en anotar más de 100 goles con cinco camisetas distintas: Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Portugal, a punto de sumar también a Al-Nassr a esa lista sagrada.