Pochettino, el entrenador que inventa futbolistas

Mauricio Pochettino es un entrenador de verbo largo, se extiende en las explicaciones convencido de la necesidad de que el que escucha su mensaje lo entienda. Da igual que sea jugador o periodista. El entrenador del Tottenham necesita hacerse entender porque tan importante como las cualidades futbolísticas de sus jugadores es la implicación. Y entiende que ésa es una de las razones del éxito de su equipo.

El Tottenham no ha hecho ninguna incorporación esta temporada, aunque en realidad su mejor fichaje ha sido la continuidad de Eriksen y, sobre todo, de Harry Kane. Y a mitad de temporada perdieron al centrocampista belga Mousa Dembélé, que prefirió marcharse al fútbol chino. Eso, quizá, ha servido para unir más a un equipo que encuentra en el grupo su valor. Para Pochettino todos cuentan y por eso ha pedido a la UEFA que puedan hacerse una foto en el campo todos sus futbolistas antes del partido, titulares y suplentes. «Para alguien que no está jugando no es lo mismo quedarse callado en el banquillo que estar animando a sus compañeros», explica. Y para Pochettino, tampoco. «No hay que olvidar los valores del deporte», asegura.

El Tottenham no ha fichado, pero el valor de Pochettino es mejorar a sus futbolistas. Ya lo hizo en el Espanyol, pero en Inglaterra se ha hecho especialista en sacar jugadores de la cantera para ponerlos en el primer plano. Es lo que le hizo importante en el Southampton y lo que le ha hecho importante en el Tottenham. Quizá por la influencia del trabajo con Marcelo Bielsa y Jorge Griffa desde pequeño. El entrenador del Tottenham no se reconoce como alumno del «Loco», pero sí lo reconoce como su inspiración y la de muchos otros compañeros que pasaron por sus manos. «No es casualidad que muchos de sus jugadores seamos ahora entrenadores», admite.

«Parece que cada jugador que se incorpora a un equipo de Pochettino a los dos o tres años es mucho mejor», dice Robertson, el lateral izquierdo del Liverpool. El entrenador argentino hace que sus jugadores se sientan importantes. «Nuestro trabajo empieza tres semanas antes del partido para preparalos y darles herramientas, pero a medida que se acerca la competición es cada vez más de los futbolistas», reconoce.