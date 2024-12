La polémica celebración de Ja Morant en la cara de Jordi Fernández

El partido entre los Memphis Grizzlies y los Brooklyn Nets se fue calentando con el paso de los minutos hasta convertirse en un campo de batalla, con las faltas técnicas subiendo al casillero de ambos equipos. La razón fue la actitud provocadora de Ja Morant.

Joven base norteamericano de 25 años con aires de superestrella y un talento enorme para el baloncesto, al final del segundo cuarto prendió la mecha al anotar sobre la bocina. Todo normal, si no fuera el jugador se cruzó la pista trotando hasta llegar al banquillo de los Nets, que comanda el español Jordi Fernández, y pararse para celebrarlo en su misma cara.

A partir de ahí se empezó a descontrolar el duelo hasta un final realmente tenso en el que, tras una nueva provocación de Morant, varios asistentes de Jordi Fernández estallaron y se fueron en busca del banquillo de los Grizzlies, encarándose con su entrenador principal, Taylor Jenkins.

Morant habló tras el partido y reconoció que su actitud tenía un objetivo claro: "Sólo estaba troleando. Lo hice para 'picarles', y lo conseguí. Pero tampoco dije nada loco. Si ahora decir "sí, sí" es algo irrespetuoso, pues nada, que así sea", expresó el jugador, que recibió numerosas críticas en redes sociales al igual que su entrenador.

Por su parte, Jordi Ferández, que fue capaz de autocontrolarse, se expresó con claridad sobre la situación: “Nunca hablaré con otros jugadores y no quiero que me hablen. Si van a ser agradables, obviamente, es parte del juego. Si no lo van a ser, no es parte del juego. No quiero ninguna interacción. Creo que es una falta de respeto y no es parte del juego. Me da igual qué jugador sea, si es una superestrella o no. Eso es lo que quiero que hagan mis jugadores y lo que hago yo, no puedo controlar lo que hacen otros. Hay que jugar con respeto por el juego”, declaró un Jordi que fue alabado por las redes sociales por su saber estar.