¿Por qué el Real Madrid no está en el bombo 1 en el sorteo de la Champions de hoy?

Esta tarde a las 18:00 (GOL) se sortea la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los bombos son estos:

Bombo 1

Liverpool, Chelsea, Manchester City, Barcelona, Juventus, Bayern Múnich, PSG y Zenit.

Bombo 2

Real Madrid, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Nápoles, Shakhtar, Tottenham, Benfica y Ajax.

Bombo 3

Lyon, Bayer Leverkusen, Salzburgo, Olympiacos, Valencia, Inter Milan, Dinamo Zagreb y Brujas.

Bombo 4

Galatasaray, Leizpig, Estrella Roja, Atalanta, Genk, Lokomotiv de Moscú, Slavia Praga y Lille.

¿Por qué el Real Madrid, ganador de tres de las últimas cuatro ediciones, no está en el Bombo 1? Porque en ese bombo está el Liverpool, como vencedor de la última edición; el Chelsea, como campeón de la Liga Europa, y después los ganadores de las seis ligas más importantes de Europa según el coeficiente UEFA. No le sirve de nada al equipo de Zidane ser el líder según ese coeficiente del organismo europeo. Eso le lleva al bombo 2, de ahí que le puede esperar un sorteo complicado... O no. Del bombo 1, a priori, todos son difíciles, menos el Zenit. Del tres se puede temer al Inter. De ahí que al Madrid, como al Atlético, les pueda tocar un grupo al lado de, por ejemplo, Liverpool, Inter y Lille.

Para el Valencia, lo peor del bombo 2 podría ser el Tottenham o el Nápoles, más el "pelotazo" del bombo 1, aunque si es uno de los ingleses, el Tottenham ya quedaría descartado.

Y el Barcelona podría tener como grupo más complicado uno similar al del año pasado: con el Tottenham, el Inter y, por ejemplo, el Lille.