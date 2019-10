¿Por qué no se sabe qué lesión tiene Bale?

Gareth Bale se ha perdido los partidos del Mallorca y el Galatasaray, pero no hay un parte médico que indique el motivo. El atacante terminó tocado el duelo de Galés contra Croacia. Durante el choque se tocó la zona del gemelo izquierdo, que ya se ha dañado otras veces. Según informó "El Chiringuito", el motivo de que no se sepa el alcance exacto de la lesión es que Bale no ha dado permiso al Real Madrid para que lo haga público, apelando a la confidencialidad entre médico y paciente.

De cualquier manera, parece que está en la fase final de su recuperación y que el próximo miércoles ya podría participar en el encuentro contra el Leganés. También Modric apura su puesta a punto, aunque lo tendrá difícil porque Valverde está aprovechando sus oportunidades.