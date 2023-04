La prensa inglesa carga contra De Gea: "No es un futbolista fantástico"

David de Gea ni mucho menos tuvo su mejor noche. El portero español cometió errores de gravedad que penalizaron a su equipo en la eliminación en Europa League. La prensa británica no dudó en cargar contra el meta español. El mítico Paul Scholes fue el primero en atacar al ex internacional español: "¡Creo que estaba poniendo nervioso a todo el equipo! Hay que preguntarse si encaja en la filosofía de Erik Ten Hag y si es el portero que el técnico neerlandés quiere para su futuro United. El United ha sido vergonzoso. Mira, es una noche difícil. Desde el primer minuto, De Gea patea el balón y a partir de ahí va cuesta abajo. El portero tuvo la culpa de los tres goles: falló el pase comprometiendo a Maguire; no pudo detener un cabezazo blando que pasó por encima de su cabeza y regaló el balón después de salir corriendo de su área para el tercero".

Una de las pocas personas que le defendió fue su técnico, Ten Hag: "Es el portero que ha mantenido la portería a cero más veces en la Premier League, y eso demuestra que es un portero muy capaz". Hace unos días, David de Gea habló sobre las críticas: "Cuando mantenemos la portería a cero, significa que el equipo y yo hicimos un buen trabajo. La crítica siempre están ahí, no puedes complacer a todos, siempre hago lo mejor que puedo".

De Gea ha vivido en primera persona un sinfín de críticas tanto en el Atleti como en la selección y ahora en el United. El portero suele hacer fácil lo imposible y difícil lo que, a priori, es más sencillo. Todo esto le ha perjudicado.

Sin duda alguna, The Sun es el medio que más carga contra David. "Cruella Sevilla". "De Gea & Maguirre make a real dog's dinner of it", una frase que viene acompañada por la fotografía del guardameta. "Vergonzosa salida de la Europa League" (Sky Sports), "En-Nesyri se duplica para enviar a un pésimo Manchester United a la ruina" (The Guardian) o "Desastre" y "Terrible actuación" (BBC), son otros de los titulares más llamativos.