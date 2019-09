"Queremos más jugadores como James y Benzema"

La lluviosa mañana del sábado sirvió para que los madridistas confirmaran cosas que casi todos conocíamos. James se ha convertido en el mejor «fichaje». Benzema se ha consolidado, para el que aún tuviera dudas, en el «killer» del equipo. La primera cabalgada de Hazard levantó al Bernabéu: ilusiona. Courtois no se acaba de asentar. El equipo funciona a ratos... y se duerme al final.

James Superstar Se vació. Su presión desde el primer minuto hasta el último demuestra quién es James y qué ha venido a hacer. «Edu, tengo claro que es su año del colombiano. El Madrid se mueve al ritmo de James», comentaba a la salida un madridista eufórico. «No debió irse esos dos años al Bayern, es nuestro mejor fichaje; titular indiscutible», reclamaba un aficionado. «Tiene una zurda irrepetible y físicamente se ha dejado el alma, queremos más jugadores como él», añadía otro socio.

«Karim es nuestro 9» Es oficial (si no lo era ya): Benzema es el referente en ataque. El goleador... y mucho más. «Está imparable, además de marcar, hace jugar al equipo», señalaba un socio. «Antes ayudaba a a Cristiano y ahora está ejecutando él, una maravilla», decía un joven. «Se le ha criticado mucho y se ha sido muy injusto con él. Benzema está ahora mismo intratable, es nuestro nueve», añadía.

«Hazard ilusiona» En el minuto 60, un murmullo se generó en el Bernabéu seguido de una ovación. Zidane mandaba salir a Hazard. No defraudó. «Ilusiona mucho, Edu. Su primera carrera nos ha levantado del asiento. Nos dará grandes noches», apuntaba un hombre con su hijo. «Tiene cosas, mucha calidad. Le falta ritmo porque sale de lesión, pero será una estrella aquí», decía un joven peñista.

Dudas con Courtois La división en torno a la portería no se acaba ni con Keylor a 1.300 kilómetros. Algunos ven en Courtois el salvador ante el Levante y otros el culpable de los goles. «Courtois nos ha salvado, si no es por él habríamos empatado. Su parada en el 92, determinante», valoraba un merengue. «No puede ser que nos lleguen tres veces y nos marquen dos. Con Keylor no pasaba», terciaba otro.

Cara y cruz «Una primera parte espectacular, así da gusto... pero el equipo se duerme», criticaba un socio. «Cuando el equipo quiere juega como los ángeles, pero hay que defender mejor». Todos coinciden: hay que arreglar eso ya.