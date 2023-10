¿Quién será el nieto de Naranjito?

España ha dado un paso gigante en el mundo del fútbol al ser seleccionada como la principal sede para el Mundial de Fútbol Masculino 2030, una noticia que ha emocionado a los aficionados de todo el país. Pero esta decisión no solo ha generado entusiasmo por el torneo en sí, sino que también ha revivido la nostalgia de uno de los íconos más queridos de la Copa Mundial de Fútbol de 1982: Naranjito.

Naranjito, la entrañable mascota en forma de naranja que representó a España en el Mundial de 1982, se ha convertido en un símbolo de la memoria colectiva para quienes vivieron esa época dorada del fútbol español. Diseñado por María Dolores de Salto y José María Martín Pacheco, Naranjito fue una elección audaz en su momento, alejándose de estereotipos como el toro y la pandereta que solían asociarse con España.

Martín Pacheco, uno de los creadores de la icónica mascota, recuerda: "Vi las naranjas y me pregunté, ¿por qué no? Quería evitar lo del toro y la pandereta como mascota del Mundial. Me dieron un millón de pesetas a mí y a la agencia; luego, la Federación vendió los derechos a una empresa de merchandising por 1.400 millones."

Aunque Naranjito fue inicialmente recibido con críticas por su diseño poco convencional y su falta de simetría, con el tiempo se ganó el cariño de la gente gracias a su significado. La mascota apareció en una amplia gama de productos de merchandising y protagonizó una serie de dibujos animados llamada "Fútbol en Acción" en Televisión Española.

Hoy en día, la imagen de Naranjito ha resurgido como un símbolo icónico para la generación que vivió el Mundial de 1982, siendo utilizado en nuevos productos y como motivo de nostalgia. En la presentación del Mundial 2022, Naranjito recibió un pequeño homenaje junto a otras mascotas legendarias como Juanito y Piqué, recordando el papel fundamental que desempeñó en la historia del fútbol español.

Con el anuncio de España como sede principal para el Mundial de Fútbol Masculino 2030, surge la pregunta de si Naranjito será el sucesor como mascota oficial o si habrá varias mascotas para representar a los tres países anfitriones.

La candidatura conjunta de España, Marruecos y Portugal ha sido la elegida, marcando un hito al convertirse en el primer Mundial de la historia que se celebra en tres continentes. Argentina, Paraguay y Uruguay también debutarán como países anfitriones.