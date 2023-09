Las reacciones a la dimisión de Rubiales, "¿hoy es San Martín?"

Lo repitió tres veces, cada vez más enfebrecido. «No voy a dimitir», dijo en esa Asamblea Luis Rubiales, ante los aplausos de los que luego se arrepenterían todos. «No voy a dimitir», dijo otra y luego una más.

El domingo ha dimitiod. Se marcha de la Federación Española y de la UEFA. Lo anunció en una entrevista con Piers Morgan, el mismo que entrevistó a Cristiano Ronaldo cuando disparó contra el Manchester United, y después lo confirmó en un comunicado que colgó en su perfil de X (antes Twitter), ese perfil que se creó cuando fue suspendido. Un comunicado en el que no nombra a Jenni Hermoso «Hoy he transmitido a las 21:30 hrs al Presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido», escribe Luis Rubiales. Cuando apostó por seguir no supo entender lo que le esperaba. «Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta», dice, repitiendo que esto es una campaña contra él. «Ahí está la gestión de mi equipo y, sobre todo, la felicidad que me llevo por el enorme privilegio de estos más de 5 años al frente de la RFEF», continúa, antes de proseguir con lo de la campaña en su contra.

También dice que lo hace para que España pueda organizar el Mundial 2030, junto a Marruecos. La presencia de Luis Rubiales no ayudaba. «No quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada y, sobre todo, tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030, que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo», continúa Rubiales.

Y acaba: «Debo mirar adelante, mirar al futuro. Ahora hay algo que me ocupa con firmeza. Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca. Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo. Desde aquí transmito a todos los trabajadores, asambleístas, federativos y gente del fútbol en general, un fuerte abrazo, deseándoles mucha suerte».

Yolanda Díaz e Irene Montero, muy activas contra Rubiales, celebraron enseguida su dimisión. Pero también más gente en las redes sociales: "hoy es San Martín?!!", ha escrito la periodista Danae Boronat. "Por fin lo es, sí", le responde Irene Lozano, directora general de la Casa Árabe.Víctor Francos, presidente del CSD, ha hablado en la SER “El expresidente ha hecho lo que tenía que hacer. Es lo que le habíamos pedido la ciudadanía española. Es una buena decisión porque beneficia al fútbol español. No sólo lo respetamos sino que lo compartimos”.

"ubiales:

“No voy a dimitir.

No voy a dimitir.

No voy a dimitir.

No voy a dimitir.”

“Voy a dimitir.”, ha escrito Gary Lineker.