El Record Guinnes solidario de Pablo Fernández: 104,4 km nadados en 24 horas y unas manos que muestran la dureza

El reto era superar la marca de 102,8 kilómetros nadando (registro logrado por medallista olímpico Maarten Van Der Weijden) y Pablo Fernández lo dejó en 104,4, nuevo Record Guinness en la categoría de mayor distancia nadada en una piscina a contracorriente en 24 horas, una corriente contraria de 4,33 kms/h. Una hazaña, el sexto Record Guiness de Pablo, además con un trasfondo solidario, porque va unida al lanzamiento de la Fundación Clicollege, creada por el propio Fernández para impulsar el talento en jóvenes de entornos socioeconómicos desfavorecidos mediante el fomento de la cultura del emprendimiento y del esfuerzo, buscando sacar el máximo potencial en la vida y en los estudios.

Cuando sabía que el desafío estaba conseguido, ya pudo levantar los brazos, entre brazada y brazada, incluso aplaudir, cerca del final de una prueba agonística, mientras le animaban familiares y amigos y chavales y chavalas. Era el final feliz, pero en el desarrollo hubo momentos duros, como no podía ser de otra manera. “A las 2 o las 3 de la mañana he bajado la velocidad de repente y he pensado que no iba a superar el récord actual. Pero me he centrado cada brazada, en cada una de las siguientes horas y cuando ha amanecido me he sentido muchísimo mejor. He mejorado la velocidad y hemos podido batir el récord”, explicaba después, en palabras recogidas por Efe. También sufrió problemas intestinales, pero porque había consumido 20.000 calorías para no quedarse sin energía. “Este es un reto mental, porque había que nadar más de 102,8 kilómetros y mantener la técnica después de tantas horas ha sido súper complicado. El apoyo de 600 niños en el colegio me ha ayudado a mantener la concentración y a hacer esa fuera adicional”, añadía.

Pablo Fernández, durante su sexto Record Guinnes

La dureza de lo conseguido por Pablo Fernández quedó reflejado en sus manos, que mostró después de conseguirlo, o en su cara hinchada.

La prueba se disputó en una piscina de 5x3 metros instalada para la ocasión en el Colegio de Santa María de los Apóstoles de Carabanchel (Madrid), a tan solo medio kilómetros de donde nació Fernández, por tratarse del primer centro educativo con el que colaborará la Fundación a través del Programa SMA-Clicollege que ambas instituciones han puesto en marcha recientemente. “Al vincular el nacimiento de Clicollege con el de la superación de un nuevo Record Guinness, he querido dejar patente la filosofía que nuestra fundación persigue inculcar en los alumnos que opten voluntariamente por participar en las actividades extra curriculares de Clicollege, y que no es otra que el fomento del talento vengas de donde vengas, la cultura del emprendimiento y la normalización del esfuerzo y la constancia”, ha declarado Pablo Fernández al término de la prueba.

Detrás, mucho tiempo de preparación. “Es muy clave la alimentación mediante ayunos y luego nadar todos los días 3 ó 4 horas, me levanto a las cinco de la mañana. Además hay sesiones de gimnasio por la tarde, de meditación, mucha técnica y mucha concentración para que cuando llegue el momento se pueda rendir. No imaginaba que iba a llegar a esto cuando batí el primer récord, todavía ni me lo creo. Es una locura”, reconoció.