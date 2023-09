La reflexión de Pau Gasol sobre la mentalidad de los deportistas y la importancia de los hijos

Pau Gasol es una leyenda por todo lo que ha conseguido dentro y fuera de la pista. En los últimos años, Gasol también se ha enfocado en ser un ejemplo para todos aquellos niños y niñas que quieren vivir del baloncesto. El exjugador habló en el Hall of Fame para la plataforma SKWEEK. "Yo sabía que tenía talento, pero temía decepcionar a la gente. A mis compañeros, a mi país, no rendir a mi mejor nivel. Somos atletas, jugadores de baloncesto, pero tenemos un lado personal. Cuando estaba mal a nivel humano, no quería que eso afectara mi nivel sobre la pista", dijo.

"Había momentos en que no podías bloquearlo. Evidentemente no somos máquinas, somos personas, y hay momentos de subidas y bajadas. Lo que no quería era decepcionar a mis compañeros, por eso trabajaba duro para que eso no pasara demasiado", afirmó.

"Quiero estar presente. Tener a mis hijos con mi vida bastante avanzada ha sido una ventaja en este sentido. No pudo imaginar lo que es tener un hijo a edad temprana. Hay pros y contras en cada caso. Quiero proveer para mis hijos, que disfruten las recompensas de mi trabajo duro y lo ganado. A la vez quiero que tengan los pies en el suelo, no quiero que pierdan los valores que yo recibí de mis padres", insiste.

"No quiero que se crean unos privilegiados, que lo den todo por hecho y estén demasiado mimados. Quiero proveerles con ese balance y perspectiva, que sean modestos y aprecien todo lo que tienen. Es mi gran reto y mi mayor miedo, ser consciente y proactivo junto a mi esposa para compartir esos valores y darles suficientes experiencias en la vida para entender lo afortunados que somos", zanja.