Pau Gasol se moja: "Hay que apoyar a las jugadoras de la selección"

El exjugador de baloncesto Pau Gasol mostró su apoyo a las jugadoras de la selección española de fútbol, actuales campeonas del mundo, argumentando que "siempre" hay que escucharlas porque "han vivido la experiencia en primera persona y tienen el conocimiento" de la situación", al mismo tiempo que insistió en que los deportistas deben "dar un paso adelante" y reconoció que le da "rabia" que no se hable del "éxito" del equipo nacional.

"Es importante dar un paso adelante y que las cosas vayan a mejor, que este tipo de situaciones no se repitan. Siempre escuchar y apoyar a las jugadoras, que son las que han vivido la experiencia en primera persona y tienen el conocimiento. Trabajar por un futuro mejor, en este caso después de ser campeonas del mundo, qué mejor momento", señaló Gasol, anfitrión del Torneo Solidario de Golf organizado este lunes por Banco Santander y la 'Gasol Foundation'.

El ex ala-pívot, de 43 años, lamentó que se hable de "otras cosas que no sean ese éxito", en referencia a la primera estrella bordada por la selección femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda el pasado 20 de agosto. "También es un poco lo que da rabia", admitió. "Espero que las cosas vayan por mejor camino y que nuestro fútbol femenino siga creciendo", deseó Gasol.

Pau Gasol fue hoy el anfitrión del Torneo de Golf Solidario organizado por Banco Santander y la Gasol Foundation para la prevención de la obesidad infantil. El Club de Golf Santander de Boadilla fue sede de la cita con fines benéficos que brilló no solo por la presencia de la leyenda de Los Angeles Lakers, sino también por la asistencia de última hora de Rafa Nadal. El tenista, que hace unos meses anunció su retirada temporal de las pistas para el año 2023, debido a la lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, para volver en 2024, compartió juego y campo con Pau Gasol, tal y como resaltó el ex ala-pivot, “por una buena causa”.

El ex jugador de baloncesto corroboró el gran momento del deporte español con la celebración, además, de la Solheim Cup por primera vez en España este fin de semana, el momento excepcional del golfista español Jon Rahm y, sin ir más lejos, la victoria de Carlos Sainz Jr. en el Gran Premio de F1 de Singapur este fin de semana. “¿Qué hay en España para eso? Es algo que los grandes países se preguntan por qué España. qué pasa en España, cuál es el ingrediente secreto, la fórmula. Yo creo que, sin duda, hay un buen sistema, salen buenos deportistas, y, en mi opinión, yo creo que la mentalidad ha ido evolucionando, es más ambiciosa, no se tiene complejo ninguno, aunque también hay un gran dosis de trabajo y de dedicación porque al final no llegas a estar arriba sin ese esfuerzo grande. Y, luego, yo creo que el éxito de uno se ha contagiado en el éxito de otros y eso ha sido muy positivo y muy bueno. Así que que siga así”.

Sobre la selección española de baloncesto, Gasol aseguró que “sí tendrá relevo” porque “el relevo es siempre irremediable” y porque “nuestra selección ha tenido grandes éxitos después de que algunos de nosotros nos hayamos retirado, en el Eurobasket del año pasado, en el Mundial de 2019 y aunque este año no ha podido ser, estoy seguro que tenemos grandes jugadores, una buena identidad, cultura e implicación y vamos a estar arriba otra vez”. Gasol habló también de Ricky Rubio y su momentánea retirada, alegando que “es una decisión muy personal y que yo apoyo por supuesto al cien por cien. La salud mental es tan importante como la física y si Ricky, en un momento, ha decidido parar es porque no se encontraba bien. Es momento de arropar, de estar ahí, de ayudarlo y darle tiempo a que pueda trabajar con quien tenga que hacerlo y ojalá lo podamos ver sobre todo feliz y si, luego, continúa jugando, maravilloso, y si se centra en su familia y otros retos, también será maravilloso”.