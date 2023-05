La respuesta de Joana Sanz sobre Dani Alves que sorprende: "No seré yo una más que le condene"

Joana Sanz, la pareja de Dani Alves, que aún sigue en prisión y no hay fecha para su salida, aseguró que dejaba las redes sociales, harta del acoso que estaba sufriendo. Pero volvió a ellas porque es el modo más fácil de comunicarse con sus seguidores. Ahora ha respondido a las preguntas que le han hecho y ha sido muy sincerca acerca de lo que piensa de Dani Alves. Tanto que sus respuestas están siendo analizadas porque son algo polémicas. Quien esperara una condena rotunda va a tener que esperar. Joana Sanz es prudente y no quiere adelantar su juicio al juicio real. Así, le preguntan: "Y ¿cuándo piensas ponerte públicamente contra un supuesto violador?" Y Joana Sanz responde sin mojarse, pero mostrando su enfado con este tipo de cuestiones:“Estoy cansada y disgustada con este tipo de mensajes o comentarios. ¿Dónde queda la presunción de inocencia?” Considera que no se puede hablar de un caso sin que haya habido antes sentencia y, en cambio, denuncia que Alves está viviendo un juicio público y paralelo: “Hasta ahora, el único juicio que ha habido es el juicio paralelo que habéis hecho. No seré yo una más que le condene. Dejemos de intoxicar un caso tan delicado con la opinión pública”.

La modelo canaria vive una relación bastante complicada con la prensa, con la prensa que le persigue en la calle: “¿Por qué te gusta exponerte tanto y después te molesta que opinen?”, quiere saber un seguidor. Y Joana asegura: “No me gusta exponerme, me exponen. “Soy perseguida por la calle, me esperan por fuera de mi casa, hablan de mí o de mi vida personal. Y lo peor de todo, inventan. Las veces que hablo es para contrarrestar informaciones falsas o ataques que afectan a mi imagen”. Pero no acaba ahí su respuesta. La relación con cierta prensa es imposible y ha tirado la toalla: !Me he dado cuenta de que, haga lo que haga, me van a perseguir. Pues no pienso seguir agachando la cabeza. Yo no he hecho nada. Cabeza alta y gran sonrisa, no pienso permitir que me hieran con ciertas preguntas. A veces sí que me agobio y no sé si llorar o salir corriendo. No soporto que me esperen por fuera de mi casa, me parece muy psicópata”.

La pregunta que ha indignado a Joana Sanz, la pareja de Dani Alves

Ahora, Joana Sanz vive en Madrid, ha dejado Barcelona y le preguntan cuál es la razon: “Ya me lo planteaba por salud mental. La necesidad de volver a empezar en otro lugar. Después se me presentaron oportunidades de trabajo muy fuertes y decidí mudarme de una vez. Aunque mi base es relativa. Viajo mucho por trabajo y, además, he decidido este año viajar sola por ocio. Me voy a marcar un ‘come, reza, ama’”, dice.

Cuando se enfada de verdad es con otro pregunta, de mal gusto. “¿Estás saliendo con Achraf Hakimi?”, dice alguien. "No entiendo el morbo turbio de este país. Vaya falta de respeto más grande estáis teniendo. Superáis los límites continuamente con vuestra maldad creativa. No le conozco ni le he visto en mi vida”, contesta.