Joana Sanz felicita a Dani Alves: “Aquí sigo y seguiré siempre”

“Hoy cumple años una de las personas más importantes de mi vida”, así comenzaba Joana Sanz un mensaje para su todavía marido Dani Alves. Aunque se encuentra tramitando su divorcio a causa de la deslealtad del brasileño y la presunta agresión sexual a una joven en una discoteca el pasado 30 de deciembre -por la cual ha sido ingresado en prisión-, la modelo ha querido apoyar al que fuese su pareja este 6 de mayo.

“He pensado mucho hacer esta publicación, porque la humanidad no entiende de empatía y de amor más allá de una relación, pero aquí voy: me encantaría estar celebrando el 40 cumpleaños con alguna de mis locas ocurrencias…algún disfraz absurdo o un juego de bubble football…por poner ejemplos de los últimos años”, decía la modelo recordando su pasado en común. Además, continuaba su mensaje haciendo un claro alegato a la inocencia de Alves: “No se ha podido por un error que salió pagando muy caro, pero confío en que va a dar todo cierto pronto”.

Story de Joana Sanz Instagram

Para despedirse, Joana escribía unas bonitas palabras: “Aquí sigo y seguiré siempre, de otra forma pero presente”. De esta manera, hacía patente su respaldo incondicional hacia el exfutbolista del Barça. No obstante, hace solo unos días confesaba que él no se lo estaba poniendo nada fácil en el proceso de divorcio que había comenzado la canaria. “Yo no quiero ir a malas pero él me ama y está aferrado a mí”, decía. De la misma manera, destacaba que, a pesar de estar en prisión desde el pasado 20 de enero, habla con él todos los días: “El todavía está asimilando lo que está pasando”.

La canaria, que se está trasladando a vivir a Madrid, dejando así el domicilio que compartía en Barcelona con Alves, asegura que este cambio de vida responde a motivos plenamente profesionales. “No hay ningún desahucio. No estoy huyendo de nada ni de nadie. Me voy porque yo quiero”, aclaraba.