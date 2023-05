Joana Sanz se harta y cuenta toda la verdad sobre su relación actual con Dani Alves: "Sigue aferrado.."

Dani Alves, ex jugador del Fútbol Club Barcelona, permanece en prisión desde el 20 de enero acusado de una presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona. El brasileño sigue viviendo un duro momento desde su ingreso en la cárcel aunque se muestra esperanzado en poder salir tras su última declaración en la que insistió en que las "relaciones fueron consentidas y hubo tensión sexual mutua" y los vídeos aportados por su equipo legal y que están siendo analizados por la magistrada.

Y mientras tanto, sigue a vueltas con su complicado divorcio de Joana Sanz. Hace unos días se apuntaba a que el hecho de que no se hayan iniciado los trámites se debería a una estrategia de defensa para afianzar la teoría del arraigo e incluso a que la canaria podría haber aceptado un acuerdo a cambio de dinero. Es decir, un pacto económico por retrasar su divorcio en lo que se resuelve la investigación para ayudar al que aún es su marido. No era la primera vez que hablaba de la existencia de un pacto y ya se insinúo esta misma teoría al comienzo del encarcelamiento de brasileño cuando la modelo abandonó España harta de la presión mediática. Entonces fuentes cercanas a la pareja aseguraban que la modelo habría alcanzado un acuerdo con los abogados del futbolista. Hasta que no se celebre el juicio y se dicte una sentencia, Joana Sanz tendría que mantener las formas. Los letrados que trabajan en la defensa de Alves le habrían recomendado que tuviese esta actitud para que no les salpicase más y perjudicase la situación penal del futbolista.

Sin embargo, la canaria se apresuró a negarlo en redes sociales revelando que "no hay ningún acuerdo" y explico que Dani Alves "se está negando y eso lo complica todo". Poco después saltaba la noticia de que la modelo se habría visto obligada a abandonar el domicilio de la pareja por la exigencia del entorno del Futbolista. "Si no firmaba un acuerdo de confidencialidad, tenía que dejar la casa", informaban en el programa Fiesta, de Telecinco.

"Hablo con él todos los días"

Tras este cúmulo de especulaciones la modelo decidió sincerarse con Leticia Requejo en 'El programa de AR' sobre cómo está siendo su nueva vida y los motivos que retrasan los trámites de divorcio con Dani Alves.

Él no se lo está poniendo fácil ya que sigue declarándole su amor a los cuatro vientos: "Sigue enamorado de mí", explica. "No es cierto que no le vaya a dar el divorcio. Yo no quiero ir a malas pero él me ama y está aferrado a mí. No es que no me vaya a dar el divorcio", asegura sobre el hecho de que se esté retrasando el proceso para poner punto y final a su matrimonio. Por si fuera poco, Joana confirma que siguen manteniendo una relación a diario: "Hablo con él todos los días desde prisión. Él todavía está asimilando lo que está pasando".

Además, la modelo canaria también ha querido aclarar que nadie le ha echado de la casa en la que vivía con Dani Alves en Barcelona. "No hay ningún desahucio. La casa de Dani en Barcelona sigue siendo mi casa", explica. Joana Sanz ha aclarado que está inmersa en su mudanza a Madrid pero que el motivo es meramente profesional. "Tengo un contrato muy fuerte. No estoy huyendo de nada ni nadie", sentencia.

Unas palabras que también ha reiterado en redes sociales a través de sus stories de Instagram. "Nadie me está echando de ningún lugar. Faltaría más, vamos. No tengo ningún problema con nadie. Me llevo genial con todo el mundo en esta vida. Gracias a Dios puedo decirlo con la boca llena. Soy una persona muy fácil y muy leve como para estas tonterías. Me voy porque yo quiero", comienza diciendo. Un mensaje que curiosamente graba no solo en español, sino también en brasileño, tal vez para que llegue la familia del futbolista con la que la modelo no tiene ninguna relación y de la que ha recibido numerosos ataques.

"Quiero empezar mi vida desde cero, en otro lugar. Tengo un proyecto entre manos que me hace una ilusión increíble, que ya lo contaré, a parte de otros proyectos profesionales que gracias a Dios la vida me sonríe en el trabajo", continúa explicando. Además, ha querido aclarar que nadie le está ayudando a pagar el alquiler de su nueva casa: "He cogido mi apartamento solita para vivir solita. Mis amigas ya saben que están invitadísimas pero no voy a casa de nadie, ni nadie me está pagando nada. Faltaría más. Yo por suerte soy muy resuelta y no necesito nada de nadie", ha sentenciado.

Sin embargo, más allá de una nueva aventura laboral, el programa "Fiesta" asegura que el "culpable" de su cambio de residencia sería un empresario madrileño, con el que ha sido vista paseando por las calles de la ciudad.