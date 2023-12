La respuesta de Mateu Lahoz tras perder la batalla legal con Sergio Canales

La justicia ordinaria dio la razón a Canales en su disputa por la sanción relacionada con sus declaraciones sobre el ex árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz del 18 de febrero. Por su parte, el excolegiado, Antonio Miguel Mateu Lahoz, dijo que tiene la "conciencia tranquila".

"Tengo la conciencia muy tranquila, son dos protestas que no tenían sentido", matizó Mateu Lahoz nada más conocer la resolución de la justicia sobre el caso. "Me alegra que hayan podido acceder a los audios y resolver la situación. Es bueno que podáis escuchar a los árbitros y que haya más transparencia, no hay nada que esconder", dijo el exárbitro de la Primera División española tras el partido entre los equipos infantiles de Real Madrid y Sevilla en el torneo.

"Si ahora le han dado la razón, es que hoy en día no podemos coartar la libertad de expresión de las personas. En este caso, él podía pensar que estaba premeditada, pero a mí no me falta al respeto porque tengo la conciencia supertranquila. Eran dos protestas que no tenían ningún sentido, podría haber tenido más paciencia teniendo en cuenta que era el minuto 97, pero eso mismo pensé yo en ese tipo de jugada", concluyó.