Sergio Canales le gana la batalla en los juzgados a Mateu Lahoz

La justicia ordinaria ha respaldado al futbolista en su disputa por la sanción relacionada con sus declaraciones sobre el ex árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz del 18 de febrero. Como resultado, Canales no deberá cumplir los tres partidos de suspensión pendientes (ya cumplió uno de los cuatro iniciales) y queda exento de la multa de 601 euros impuesta por el TAD, que aún podría recurrir.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid argumenta que se vulneraron los principios de tipicidad, culpabilidad y presunción de inocencia debido a un error de expresión e interpretación en las declaraciones del jugador. Con esta resolución, Sergio Canales podrá participar sin sanciones en el próximo campeonato Clausura 2024 con su actual equipo, Rayados de Monterrey.

Tras conocer el veredicto, el futbolista expresó su satisfacción, destacando su historial ejemplar en el trato con los árbitros y agradeció al Real Betis Balompié, su agencia Best Of You y a Laffer Abogados por su apoyo constante en esta disputa legal.