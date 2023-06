El rodaje va por buen camino: Alcaraz ya está en cuartos de Queen's

Alcaraz va a jugar como mínimo tres partidos en Queen's. Llegaba a Londres para rodarse con vistas a Wimbledon y es lo que está consiguiendo con su paso por el barrio de Kensington. Ya está en cuartos de final donde espera al ganador del Cerundolo-Dimitrov. Se deshizo sin dificultades de Jiri Lehecka por 6-2 y 6-3 en 86 minutos. El checo, con un año más que Carlitos, fue inofensivo.

Alcaraz disputaba el que era el octavo partido de su vida como profesional sobre hierba. Y Lehecka no fue rival. El checo de 21 años se vio desbordado. Estuvo mucho más cómodo en pista que en el estreno ante Rinderknech porque hubo mucho menos rival y porque muchas de las cosas que probó funcionaron. Hubo passings de derecha, de revés, dejadas, globos, buenos saques, dominio desde el fondo... un buen entrenamiento para el fin de semana en Londres y para lo que se avecina a partir del 3 de julio en Wimbledon. En el proceso de aclimatación a la hierba el checo se sintió desbordado. Sufrió una rotura en el segundo juego a la cuarta bola de break y ya estuvo todo el partido descolocado. No tuvo claro qué hacer para anular la cantidad de recursos del español.

Los dos sets tuvieron un desarrollo similar. Rotura de Carlitos en el segundo juego y a ver cómo respondía Lehecka. En la primera manga apenas ofreció resistencia. En la segunda trató de reengancharse en el quinto juego cuando dispuso de tres bolas de break, pero no fue capaz de aprovecharlas. Vio pasar su oportunidad y ya no planteó más oposición.

El australiano Alex de Miñaur se convirtió en el primer cuartofinalista en Queen's al superar sin problemas al argentino Diego Schwartzman por un doble 6-2. Schwartzman, que completó uno de sus mejores partidos del año en primera ronda contra el estadounidense Mackenzie McDonald, no pudo con un De Miñaur, mucho más acostumbrado a la hierba y que venía de pasar por encima de Andy Murray. De Miñaur se medirá en cuartos con el francés Adrian Mannarino que dio la sorpresa ante el estadounidense Taylor Fritz. Mannarino acabó con uno de los favoritos del torneo por 6-4 y 7-6. Los cuartos que ya están definidos son Korda-Norrie, Musetti-Rune y De Miñaur-Mannarino.

Federer y el GOAT

Roger Federer, retirado el pasado año, no ha entrado en el debate de mejor jugador de la historia. En una entrevista con medios de su país ha declarado que nombrar a Djokovic como mejor jugador de la historia no es algo ahora posible mientras Rafa Nadal siga en activo. "Es difícil de decir, lo comentaba con un amigo... ¿qué es más difícil, ganar Wimbledon a los 17 años como Boris Becker o a los 36 como Novak?", comentó Federer en la entrevista al diario suizo "Tages-Anzeiger" con ocasión de un homenaje al jugador de Basilea en el Torneo de Halle (Alemania). "Lo que ha conseguido Djokovic es fantástico y podría ser suficiente, pero creo que mientras Nadal siga jugando no podemos responder a eso de forma definitiva", agregó el extenista.