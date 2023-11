Rubén García: “Por momentos, los futbolistas sí vivimos en una burbuja"

Rubén García (30 años) es futbolista del Club Atlético Osasuna y CEO de Guasones -una empresa de eSports-. El jugador ya suma más de 90.000 seguidores en redes sociales y eso le permiten lanzar ciertos mensajes reflexivos que se acaban haciendo virales. La Guerra de Ucrania, el 'Día de la Mujer' y el movimiento LGTI son algunos de los temas en los que se pronunció. Osasuna jugará este domingo contra el Villarreal en un momento vital para engancharse a la parte de arriba. Los navarros están en el duodécimo puesto y llevan tres partidos sin ganar. "Ni ahora somos malísimos, ni el año pasado éramos tan buenos como se decía", comenta a LA RAZÓN durante el evento organizado por Kosner.

¿Por qué usa sus redes sociales como altavoz en determinadas situaciones?

Los años y la madurez hacen que valores más otras cosas. Cuando estás expuesto y ves que tus mensajes llegan a la gente y pueden servir como motivación personal es importante aprovecharlo. Cuando puedes ayudar a la gente, le das una vuelta y piensas más allá que jugar al fútbol y ya. Cada vez somos más los jugadores que mandamos mensajes, pero creo que aún falta mucho por hacer y que como futbolistas necesitamos salirnos del guion de hacer un buen partido.

¿Cómo afecta la crítica a los jugadores?

El mundo del fútbol está lleno de haters, pero son más los mensajes positivos que los negativos. Hay mucha gente que nos anima a que sigamos mostrándonos como somos, aunque siempre hay mensajes homófobos como respuestas. Se seguirá avanzando, pero queda mucho.

¿Cree que los jugadores viven en una burbuja?

Por momentos, los futbolistas sí vivimos en una burbuja. Estamos con mucho miedo a equivocarnos, a decir una mala palabra y a hablar de algunos temas no relacionados con el fútbol. Hay que normalizar que somos personas y que podemos hablar de cualquier tipo de situación, no creo que vaya por la educación, sino por el saber estar de cada uno. Cuando nos salimos de la zona de confort, la mayoría de futbolistas somos gente muy inteligente que podemos hablar de cualquier cosa.

¿Suelen hablar de temas políticos dentro del vestuario?

Es como en todo, hay temas complejos y que igual no estamos tan al día y hablamos menos. Hay compañeros que se informan más de ciertos temas específicos. Siempre hay inquietudes dentro del vestuario al igual que en otros trabajos.

¿El futbolista está formado para hacer vida normal?

Si muchos de nosotros terminásemos una carrera estaríamos más atentos a ver cuál es nuestro futuro y estaríamos más preparados en cualquier ámbito de la vida. En ese aspecto, empezamos a prepararnos cuando nos llega el tramo final de los 30 para arriba y algunos que si el curso de entrenador, otros acabando la carrera… He compartido vestuario con mogollón de jugadores y la imagen que hay del futbolista en muchos momentos es equivocada porque hay mucha gente inteligente.

¿Qué le hubiera gustado ser si no fuese futbolista?

Desde pequeño siempre decía que quería ser futbolista o mecánico de Fórmula Uno porque tengo mucha pasión por los coches. La fisioterapia es lo que más me interesa ahora. Siempre intento preguntarles a los fisios, intento que me expliquen cosas y tengo la sensación de que me encantaría tener una clínica, estar en un club… Yo sufro mucho con las lesiones de cadera y a partir de ahí he ido aprendiendo. Me gustaría estudiar la carrera y vivir de ello.

El centrocampista de Osasuna Jon Moncayola (d) se escapa de Rubén Alcaraz, del Real Valladolid, durante el partido de la jornada 13 en Primera División que se juega hoy viernes en el estadio José Zorrilla, en Valladolid. EFE/R. García. R. García. EFE

Es muy positivo el hecho de que cada vez se hable más de esto. Muchos de nosotros tenemos psicólogos porque hay situaciones familiares, de amigos, de parejas… Si a nivel personal estás bien eso te hace que des un mejor rendimiento en el campo. Muchas veces trabajas la gestión de la crítica incluso antes de que pase. Antes llevaba muy mal perder y mis padres me decían es que no estás bien y yo respondía que ya lo sabía. Pero lo último que quiero es que dentro de mi entorno se hable de esto. No puedes machacar a una persona cuando viene de una situación delicada. Los futbolistas somos conscientes de que hemos tenido errores y lo último que queremos es que nos lo digan en esos momentos malos.

¿Qué piensa de que algunos grandes jugadores se marchen a Arabia?

Respeto la decisión de que haya jugadores que, a priori, se marchen a una liga menor porque haya grandes sueldos. La parte económica es una parte importante dentro del fútbol. Nosotros somos parte del negocio y buscamos esa necesidad. Luego depende de los valores de cada uno y es respetable. Suena loco decir que hay que jugadores que tampoco quiere llegar a ser el mejor, pero hay gente que no tiene esa motivación y les compensa a nivel económico jugar al fútbol.

¿Cómo se encuentra el equipo antes de recibir al Villarreal?

Estamos en un momento de transición. No acabábamos de encontrarnos en casa y fuera competimos muy bien, pero nos cuesta ganar. No proponemos tanto como la anterior temporada y por eso sería importante ganar en un campo difícil.

¿Qué reflexión hace de que el equipo no se muestre como en la anterior campaña?

Ni ahora somos malísimos, ni el año pasado éramos tan buenos como se decía. Tenemos que ser un grupo unido y con la cabeza tranquila. Tenemos muchas cosas que mejorar y estoy convencido de que sacaremos la situación adelante lo mejor posible.

¿Notan cierto ruido mediático?

Después de lo que hicimos el año pasado, entendemos que haya runrún cuando los resultados no son los esperados. Pero tenemos que tener paciencia y queremos mantenernos en Primera para que el club siga creciendo y siendo solvente.