Rufián aprieta más al PSOE: "Si un jugador catalán no quiere ir a la selección española..."

El Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley de ERC para modificar la Ley del Deporte de 2022, de forma que la presencia de los deportistas en las selecciones nacionales deje de ser considerada una obligación y pase a ser un derecho de éstos. El partido independentista catalán ha tomado como excusa lo que sucedió con la selección femenina y se ha apuntado esta victoria. "Este verano con lo que sucedió con la Selección femenina de fútbol, el hecho de ver a unas de las mejores del mundo coger un AVE, de noche, enfadadas, que no querían ir por este contencioso… Eso es lo que nos animó a decir que no tiene ningún sentido", decía Gabriel Rufián en Relevo. Y añadía: "Nosotros representamos un partido político que abogamos porque Euskadi tenga una selección vasca y también Cataluña, siempre y cuando lo quieran. No hay que tener miedo. Si un jugador catalán no quisiera ir a la española, no pasa nada. Seguramente el seleccionador catalán tendría más problemas que el español. No por identidad, sino por querer ganar, por recursos y medios. Obligar es un mal negocio".

La proposición de ley "para garantizar el derecho a la autonomía de la voluntad de los y las deportistas" fue aprobada por 177 votos a favor y 169 en contra.

Dicha proposición afirma que "el mantenimiento de la obligación de acudir a las convocatorias de las selecciones llamadas 'nacionales' y de la facultad de las federaciones para multar hasta con 30.000 euros y suspensión de licencia supone 'la perpetuación de los contenidos en la norma predecesora, la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte".

La proposición mantiene que se trata de "un mecanismo de coerción contra las y los deportistas, que, al decidir practicar un deporte, pierden cualquier capacidad de elección respecto a su participación en los equipos de las federaciones, con las implicaciones simbólicas y políticas que esto conlleva".

El mensaje de Rufián en las redes que ha generado polémica

También considera que "la legislación catalana en este sentido es ejemplar", por la potenciación de las distintas modalidades a través de sus respectivas federaciones deportivas de Cataluña y el objetivo de competir en competiciones deportivas internacionales.

"No obstante, es de encomiar que dicha voluntad de potenciación de las respectivas selecciones deportivas se haga con el más absoluto respeto a la autonomía de la voluntad del deportista, que es quien decide su participación", añade.

Estaban felices los independentistas como se vio en el tuit que escribió Gabriel Rufián nada más conseguir que se tomara en consideración. "Aprobada", ha escrito y un seguidor en la red le ha corregido: "Aprobada la toma en consideración. No se ha cambiado nada aún"

ERC insiste en que "la responsabilidad del poder legislativo de cualquier Estado es conquistar y blindar los derechos fundamentales de nuestra ciudadanía" y "esto incluye el absoluto respeto a la autonomía de la voluntad de las y los deportistas".

"Es incoherente que la legislación de un Estado, supuestamente democrático, coaccione a sus deportistas para formar parte de un espacio en el cual, como en el caso de las jugadoras femeninas de la selección, no se sienten protegidas. En vez de desplegar las herramientas de las que dispone para hacer prevalecer la libertad de éstas", agrega.

El texto proponía la modificación de varios artículos. Entre ellos el 22 (apartado 2), de forma que se considera como derecho específico der los deportistas integrados en una federación deportiva estatal "acudir o renunciar a las convocatorias de las selecciones a su libre elección, en los términos que se establezcan reglamentariamente".

También el 104 sobre la catalogación como infracción muy grave de la falta de asistencia a las convocatorias de los deportistas cuando hayan sido convocados.