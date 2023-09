El motivo por el que las futbolistas de la Selección han anunciado su renuncia antes de la Lista de Montse Tomé

Las campeonas del mundo el pasado 20 de agosto en Sídney han comunicado a la Federación Española de Fútbol (RFEF) que no van a acudir a la próxima convocatoria de la selección, al entender que no son suficientes los cambios realizados en este organismo. Fuentes del entorno de las jugadoras han confirmado esta decisión de 41 jugadoras, entre ellas las ganadoras del Mundial, horas antes de que la nueva seleccionadora, Montse Tomé, relevo de Jorge Vilda, anuncie este viernes la convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones contra Suecia el próximo día 22 y contra Suiza el día 26.

La RFEF confirmó a última hora de este jueves la presentación hoy a las 16.00 horas de Tomé como nueva técnica y su primera convocatoria para ambos encuentros, dentro de una competición en la que España se jugará su clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Estaba previsto que la flamante seleccionadora anunciara su primera lista de convocadas pero lo tendrá complicado tras la decisión de las futbolistas de declararse "no convocables".

Su decisión era previsible a pesar de los esfuerzos de La RFEF. De hecho, muchas se mostraron críticas con el nombramiento de la nueva seleccionadora y advirtieron de que no era suficiente para propiciar su vuelta. No en vano, una de las exigencias de las jugadoras era actuar contra todos los que aplaudieron a Rubiales y Tomé lo hizo. Una de las más críticas ha sido Vero Boquete, que en la revista alemana Der Spiegel ha puesto en duda la elección de Montsé Tomé como nueva seleccionadora: "Ha tolerado demasiadas cosas y se distanció muy tarde de Rubiales. No pongo en duda que es una buena entrenadora. Pero, ¿es la mejor que se puede encontrar para el mejor equipo del mundo? Creo que no. Hay otras con más experiencias", dijo. Según Boquete, el mensaje que se envía ahora es que "como ahora entrena una mujer, las jugadoras no pueden seguir quejándose".

Olga Carmona también se refería hace unos días en "El Hormiguero" a la próxima lisa y, de nuevo, todo quedaba en el aire. “Es cierto que la dimisión de Rubiales es muy reciente y entre nosotras tenemos que hablar para ver qué pasa”, avanzó.

¿Por qué las futbolistas han filtrado su renuncia antes de la lista de Tomé?

Las jugadoras de la selección han filtrado su renuncia con anterioridad a que Montse Tomé hiciese pública su primera lista y la razón es de peso. Con su renuncia no son convocables ni están a disposición de la nueva seleccionadora algo que se complica si forman parte de la convocatoria. ¿Qué ocurrirían si se negaran a ir una vez hubiesen sido incluidas en la lista?

Aunque la RFEF no contemplaba en un principio este escenario, Rafael del Amo -responsable del fútbol femenino de la RFEF- ya advirtió hace unos días de que se verían obligados a aplicar el reglamento que acarrearía graves consecuencias para las futbolistas.

Una obligación legal

Según las normas de la FIFA y la propia ley del deporte un futbolista no tiene derecho a negarse a asistir a a las convocatorias de las selección nacional. Estos son dos motivos por los que el deportista no puede “renunciar”:

-Nadie tiene “derecho” a jugar en la selección española, por ende es imposible renunciar a un derecho que no se tiene. De tal manera que es la Federación a quién le corresponde convocar a un deportista, y no al deportista postularse si acudir o no.

-Para el segundo motivo, debemos acudir al artículo 47 de la Ley del deporte 10/1990, que recoge lo siguiente:

“Es obligación de los deportistas federados asistir a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales para la participación en competiciones de carácter internacional, o para la preparación de las mismas.”

Como obligación legal que es, la propia Ley del Deporte recoge en su artículo 76 punto f, que la falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales se considera “una infracción muy grave” e incluye más específicamente en el artículo 79, un sistema de sanciones que pueden llegar desde sanciones de carácter económico hasta incluso la inhabilitación, suspensión o privación de licencia federativa, con carácter temporal o definitivo.

Por tanto, queda claro que la asistencia y participación del deportista profesional en la selección nacional española es una obligación legal.

Multas de hasta 30.000 euros y pérdida de licencia

El código disciplinario de la Federación Española de fútbol también lo deja meridianamente claro. Esto es lo que dice el Artículo 65 sobre la inasistencia a las selecciones nacionales:

1. Los/as futbolistas que de forma no justificada no asistan o abandonen las convocatorias de las Selecciones Nacionales, entendiéndose aquéllas referidas a entrenamientos, concentraciones, o celebración efectiva de partidos o competiciones, serán sancionados/as con multa de 3.006 a 30.051 euros y con una o varias de las siguientes sanciones:

- Inhabilitación para ocupar cargos en la organización federativa, o suspensión o privación de licencia, por tiempo de dos a cinco años. Es decir, no acudir a una llamada de la selección está tipificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación, lo que impediría a las afectadas jugar con sus equipos durante el tiempo que durara el castigo.

- Privación de licencia, con carácter definitivo; tal clase de sanción sólo podrá imponerse de modo excepcional por la reincidencia en infracciones muy graves.