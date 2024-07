Ni sabía español ni conocía nuestro país: ¿De dónde es Megan Gustafson y por qué juega con España?

Megan Gustafson, pívot nacionalizada que contribuyó -siendo la máxima anotadora del equipo con 29 puntos- a la victoria de la selección española de baloncesto sobre la de China -actual subcampeona del mundo- en un apasionante partido que no se resolvió hasta después de la prórroga (90-89), declaró en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq, en las afueras de Lille, que "es increíble lo bien que" la ha acogido su nuevo país y "en general, todo el equipo" que dirige Miguel Méndez.

"Es algo tremendo; me he tenido que adaptar a muchas cosas y todo el mundo me ha ayudado y me sigue ayudando", comentó Gustafson, nacida hace 27 años en Madison (Winsconsin, EEUU) y que milita en Las Vegas Aces, equipo de la WNBA, la liga profesional norteamericana. ¿De dónde es y porqué juega con España?

No sabía nada de España

No había pisado España, no sabía el idioma, pero estaba dispuesta a vestir la camiseta nacional. Sería en una conversación con su representante cuando valoró la opción de jugar con una selección que no fuera EEUU, su país de nacimiento. Fue entonces cuando se iniciaron los acercamientos entre la FEB y la agente de la jugadora a finales de 2022.

Megan Gustafson, jugadora de 26 años nacida en Wisconsin obtuvo la nacionalidad española por carta de naturaleza en 2023. Así lo publicó el BOE el14 de junio de ese año y la jugadora fue convocada por primera vez el pasado mes de noviembre.

La jugadora interior se hizo un nombre en el Viejo Continente gracias a su magnífico rendimiento en Euroliga. Con los colores del Olympiacos, siendo compañera de Aina Ayuso, sus promedios se dispararon hasta los 22.4 puntos y 9.4 rebotes por encuentro, mientras que este año se ha incorporado al London Lions.

Durante su trayectoria europea, después de formarse en la Universidad de Iowa (27.8 puntos y 13.7 rebotes de media en su quinto año), Gustafson pasó por el Ludovika-Csata (19-20), Gorzow (20-21) y Arka Gdynia (21-22) antes de recalar en Grecia. En agosto de 2023 fichó por los London Lions antes del inicio de la temporada,7​ ayudando al equipo a asegurar la victoria en la final de Betty Codona WBBL contra los Essex Rebels, siendo galardonada con el premio MVP de la final. El 2 de febrero de 2024, se anunció su fichaje por Las Vegas Aces para la temporada 2024 de la WNBA.

Su caso es similar al de Lorenzo Brown. Con el jugador de Roswell se desató una fuerte polémica sobre la conveniencia de fomentar este tipo de nacionalizaciones exprés que ahora vuelven a repetirse. Pese a contar con jugadores ya nacionalizados como Nikola Mirotic o Serge Ibaka, ambos, tenían una relación con España previa a defender su camiseta, algo que no ocurría con Brown, que solo conocía España de sus visitas para disputar partidos de Euroliga y Eurocup con sus diferentes clubes.

Estas nacionalidades por decreto son una medida especial (se conceden una decena o veintena al año), que se aprueba «cuando en el interesado concurren circunstancias excepcionales», dice la norma.

Su caso no es ni mucho menos único. Solo en lo que va de año 2024, el Ejecutivo ha concedido la nacionalidad con ese procedimiento a cinco deportistas: la yudoca Malin Wilson, el luchador Moha Mottaghinia, el futbolista Dean Huijsen, el luchador Ilia Topuria y la atleta Yulenmis Aguilar.

Pero hay muchos más. En total ya son más de 100 los deportistas nacionalizados por carta de naturaleza desde el año 2000. Entre ellos destacan nombres como Sancho Lyttle, Orlando Ortega, Ansu Fati, Nikola Mirotic, Lorenzo Brown o Nikoloz Sherazadishvili.

Son muchos los que dudan del compromiso de estos deportistas nacionalizados pero ella tiene muy claro sus colores. “Me encantaría robarle la medalla de oro al equipo de EE UU”, sentencia Gustafson.