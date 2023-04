El 'salvavidas' de Dani Alves para salir de la cárcel

Cristóbal Martell entregará en estos días el recurso con el que pedirá la puesta en libertad provisional del brasileño. El deportista volverá a solicitar su libertad provisional, la misma que ya fue rechazada en el mes de febrero por la Audiencia de Barcelona puesto que creían que existía un posible riesgo de fuga. El futbolista afirmó que la relación sexual que mantuvo con la joven esa noche fue consentida. El programa de Ana Rosa añade que su abogado presentará un recurso muy completo, de unas 200 páginas, y lo acompañará con un vídeo de doce minutos con imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton de Barcelona.

"Fue una conversación sin cámaras, estaba ultimando ese escrito en el que va a solicitar la libertad del jugador, lo va a presentar ante la titular del juzgado número 15 y lo va a presentar esta semana", desvela el programa.

"Es un escrito está acompañado de un informe denso, casi 200 páginas, que acompaña con un vídeo de 12 minutos que el despacho de Martell ha elaborado con las secuencias que graban las cámaras de la discoteca Sutton y se ve interactuar a la víctima, a Alves, a las acompañantes de la joven y al acompañante del jugador", agregó. Hay que recordar que las grabaciones ya fueron claves en su anterior recurso, puesto que vieron las siete horas de vídeo desde que Alves entró hasta que se marchó.

Otro de los puntos claves es la situación familiar del brasileño. “Joana no ha arrancado ningún trámite de divorcio, ella tiene una abogada de un despacho muy importante de Barcelona especializado en temas familiares. De momento ella tiene todo igual, ha expresado la voluntad verbal, pero no ha dado el primer paso de decirle a la abogada que arranque. Martell me comenta, y del entorno que va a verlo a la cárcel, que había un proyecto familiar de que los hijos acabaran estudiando en Barcelona, acabar el bachiller y empezar la universidad aquí, lo que pasa es que ahora tiene más relevancia porque el padre está encarcelado, pero él no sabía muy bien si utilizaría ese argumento en el escrito”, afirma Telecinco.

Según el relato de la joven, Alves se sentó en el inodoro y la violó. "Insistí en que parase y en que me tenía que ir, pero me subió el vestido y me hizo sentarme encima de él. Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo. Noté que se relajaba y vi una mancha en el suelo. Sabía que había terminado", afirmó la presunta víctima.

La 'Ley del sí es sí' dictamina que las penas oscilan entre los cuatro y los 12 años de prisión cuando la agresión consiste en un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal. Además, la juez instructora ya dijo que es "contundente y persistente" la declaración de la víctima respecto a que el futbolista la forzó en el baño de Sutton.