No pudo ser. No solo no habrá final española en Wimbledon, sino que no habrá ningún español. Si en el primer partido de la tarde Djokovic se imponía a Roberto Bautista, en el siguiente, el que enfrentaba a Roger Federer y a Rafa Nadal, era el suizo el que lograba la plaza para la final.

No tuvo muchas opciones el español, a pesar de que ganó el segundo set por un arrollador 6-1. De hecho, si Federer no se hubiera enfrentado al mallorquín el partido habría acabado mucho antes, pero Nadal fue capaz de salvar varias bolas de partido. Sin embargo, al final, fue su eterno rival el que se llevó el gato al agua.