Simeone cambia su discurso: "Ya no somos el equipo del pueblo"

"Somos el equipo del pueblo, como el Nápoles de Maradona." Diego Simeone pronunciaba esta frase en 2014, meses después de haber perdido la final de Lisboa ante el Real Madrid, años más tarde volvería a caer en Milán.

Hoy, en una entrevista al diario argentino La Nación ha cambiado completamente su discurso:

-Ya no son el "equipo del pueblo" como alguna vez sostuviste.

"No, ya no. Hoy tenemos un estadio extraordinario, el año próximo vamos a inaugurar una ciudad deportiva a la altura de lo que el club se merece. Recién ahora el club está paralelo al crecimiento del equipo. El crecimiento del equipo fue demasiado rápido y el club no lo podía acompañar. Pero ahora, con una gestión muy buena, hay un estadio, grandes instalaciones, podemos comprar a los Lemar, a los João Félix. Aspiramos a construir jugadores desde los 21 y 22 años, desde Giménez y Koke, para que años después sean los Griezmann y los Oblak".