Por sus méritos los reconoceréis

Cierto que una decisión arbitral favoreció claramente al Real Madrid en las semis de la Champions en el Bernabéu. Lo que hubiera llevado al Bayern de Múnich a disputar una incierta prórroga a los blancos. Tan cierto como que en el minuto 90 el Real Madrid acababa de dar la vuelta al partido tras sendos goles de un canterano veterano del que muchos ni conocíamos el nombre.

Y es ahí donde el equipo merengue fraguó el pase a una nueva final de la Champions. Una vez más. Fue a por el partido e hizo los deberes. Nada que ver con ese atormentado Barça que se deshace como un azucarillo donde el Madrid se convierte en un coloso. Basta con recordar el bochornoso final del Barça en Girona. Era la justa medida de un equipo sin alma, de una dinámica perdedora, triste, desangelada, que no da para soñar con nada. A lo sumo para llegar de carambola a cuartos de final de la Champions después de años siendo apeados con deshonor.

El Madrid está donde está porque es un equipo competitivo al máximo. Ha hecho méritos para estar ahí y ha levantado partidos con el último aliento. Y el Barça está también donde le toca estar por deméritos propios. No sólo en el terreno de juego. También, en particular, desde los despachos. La política de fichajes del Barça es la peor de toda Europa. Nadie ha lanzado tantos millones por el retrete. Absolutamente nadie. Rosell y Bartomeu no dieron una. Pero es que Laporta, con un Barça financieramente al límite, le ha dado la puntilla.

Saca pecho el Grupo City de sus logros. Lo cierto es que en buena medida se lo deben al Barça que ha financiado al Manchester City de Guardiola. El exentrenador culé le colocó al depauperado Barça de Laporta dos jugadores –a los que no quería– por la friolera de 100 millones de euros. Ambos, por supuesto, han resultado un fracaso estrepitoso. Uno de ellos es Ferran Torres, delantero centro que no mete un gol ni a puerta vacía. Su fichaje iguala todo el presupuesto anual del Girona. Peor es lo del Vitor Roque, 74 millones. Normalmente ni tiene ocasión de sudar la camiseta. Y para ser honestos, Raphinha no pasa del aprobado justito en el mejor de los casos pese a un costo cercano a los 70 millones La historia de fichajes ruinosos es interminable en los últimos años. El último que se fue es Dembele. Otro hachazo a las arcas del club azulgrana, además de ser un jugador de un compromiso y rendimiento más que discutibles.

El Barça no sólo es un equipo sin alma hoy. Es un equipo aburrido, con un patrón de juego obsoleto. Sin capacidad de reacción, a merced de los elementos o de cualquier equipo con garra y pegada. En otro deporte los echarían por pasividad, menean la pelota con una lentitud pasmosa, exasperante. El Barça no cuenta con un solo jugador desequilibrante en el uno contra uno. Este Barça se sigue agarrado a un estilo que ha sido barrido por los nuevos tiempos y que debió tocar fondo en el 2 a 8 frente al Bayern (con Messi en el campo aún). Pero para nada. El Barça ha seguido cavando desde entonces.

Es verdad que el concepto cruyfista de posesión de la pelota y el jugar desde atrás ha sustituido el del patadón y para adelante. Eso se ha quedado instalado en el mundo del fútbol. Pero, como todo en la vida, el Barça no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. No ha logrado ensamblar un equipo solvente, ni fiable. El Barça es un equipo sin verticalidad ni definición, de toque insulso, de transiciones agónicas. Previsible. El abuelo Lewandowski sigue siendo el máximo goleador. El único que sigue salvando partidos pese a un rendimiento a la baja que también tiene que ver con los escasos balones que le llegan.

Luego está el cuento de los jóvenes. A todos los cuentan por perlas. Vieron en Ansu Fati al nuevo Messi. Le dieron el 10. Ansu jamás fue Messi. A lo sumo pudo ser un buen jugador. Hoy, a causa del infortunio, tiene un futuro difícil, es un chico que arrastra lesiones gravísimas. Tras Ansu, la desesperación nos llevó a Lamine Yamal. Como Ansu, otro buen jugador. Pero para nada un crack mundial. Sólo hay que atender a sus números como artillero. Al final, los pocos partidos que levanta el Barça no es gracias a Yamal y sí al polaco Lewandowski pese a una curva de rendimiento a la baja desde que llegó. Empezó deslumbrando. Hasta que se adaptó al estilo de juego y ahí se acabó su luz.

El Barça es un equipo que no supo aprender a desprenderse. Gran lección que deberían aprender los mandatarios azulgranas de Florentino Pérez. Así las cosas, el balance, en Europa, es terrible. A punto de sumar una década de arrastrarse por la Champions cosechando humillantes palizas, año tras año. Y lo peor es que no se alcanza a ver el final del túnel.