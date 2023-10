Tebas: de la paz con la RFEF, a 'lo de Laporta'

El Cádiz presentó este miércoles su proyecto Sportech City, donde estuvo presente el presidente de LaLiga, Javier Tebas. El nuevo proyecto del club gaditano ratifica su compromiso con la provincia de Cádiz. "Fomentará la recuperación y dinamización de la Bahía de Cádiz. Empleará a más de 4.000 personas durante su construcción, y generará en torno a 2.900 empleos durante todos los años de operación y mantenimiento", dijo Enrique Porta, responsable de Consumo y Retail de KPMG en España.

Por su parte, Javier Tebas, habló alto y claro sobre la imputación de Laporta por el 'Caso Negreira'. "El juez aplica la lógica. No se va a quedar en nada. Lo tengo claro. Los tiempos no los manejo yo, pero esto no se quedará en nada. No he tenido la oportunidad de hablar con Laporta. ¿Debe dimitir? Eso no lo tengo que responder yo. Hablo como jurista. Si él considera que es inocente y que no haya nada pues seguirá estando. El otro día la junta directiva del Sevilla no quiso estar en el palco con Laporta. Hay clubes que se sienten enfadados por esta situación. Todo esto daña al fútbol español al igual que todo lo que ocurrió con Vinicius y el tema del racismo. Estamos trabajando en esto", afirmó.

Javier Tebas también analizó su nueva relación con la RFEF. "Hablé con Rocha y hay una relación más fluida, tampoco es tan profunda como me gustaría pero hay que entender que la Federación sigue en estado de shock. Para mí lo de Rubiales no era presentable desde antes que ocurriese. La gente decía que era algo personal, pero no fue así. Con Rocha hubo llamadas y hay que avanzar. La cosmética me gusta mucho, pero lo importante es el fondo. No corresponde a LaLiga hablar sobre los posibles candidatos. He vivido cinco procesos electorales. Tenemos que esperar a que las territoriales digan el camino que quieren tomar y veamos lo mejor para el fútbol español", dijo.

Por último, el presidente de LaLiga hizo un repaso a la trayectoria del Cádiz en estos últimos años. "Me pellizco al ver todo lo que cambió el Cádiz en sus últimos 10 años. Yo antes era uno de los abogados y ahora vemos el gran proyecto que tienen entre manos. Es importante que los clubes vayan más allá de lo deportivo y que quieran dejar huella en la ciudad", afirmó.