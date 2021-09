Un Nadal en el camino de Carlos Alcaraz en el US Open

Deportes

Toni Nadal cedió el relevo como entrenador de Rafa Nadal a Carlos Moyá y se centró en la Academia que tienen en Manacor. Junto a su sobrino hizo historia con la conquista, entre muchas otras cosas, de 17 de los 20 Grand Slams que tiene el zurdo, y no estaba en sus planes volver al circuito. Pero le llegó una proposición interesante que finalmente no pudo rechazar: pasar a formar parte del equipo del canadiense Félix Auger-Aliassime, al que asesoraría desde cerca o desde la distancia y acompañaría a algunos torneos. «Es un joven con un gran potencial, y es un tipo excelente, y me decidí por eso. Estar con un chico de categoría humana buena me convenció», ha admitido el preparador balear, presente en el US Open, donde hoy será el rival de Carlos Alcaraz en los cuartos de final, en un duelo de las nuevas generaciones.

Porque si el español tiene 18 años, el canadiense apenas cuenta con 21 cumplidos en agosto y ya lleva un tiempo dejándose ver en citas importantes. En 2019 fue semifinalista en el Masters 1.000 de Miami y el pasado julio alcanzó los cuartos de final de otro Grand Slam, Wimbledon. Para eso llamó a Toni Nadal, para dar el salto que necesitaba, y ésta puede ser una oportunidad de llegar por primera vez a unas semifinales de un «Grande». Aliassime venció en octavos a otro joven, Tiafoe (23) al que remontó: 4-6, 6-2, 7-6 y 6-4 y en el camino ha dejado también a un jugador como Roberto Bautista Agut, al que superó en una tremenda batalla a cinco sets.

Carlos Alcaraz tiene más que superado lo de ser «el nuevo Rafa», porque eso es imposible y porque él quiere hacer su propia carrera. Pero otro Nadal se entromete ahora en el histórico camino que está protagonizando en Nueva York. El tío Toni, por cierto, ha admitido en su columna en «El País» que Alcaraz es el relevo natural de su sobrino.