El físico no le aguanta a Carlos Alcaraz: se retira en los cuartos del US Open por lesión

Casi al comienzo del segundo set del partido de cuartos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime, el español pidió la presencia del fisio, que ni le trató en pista. Sólo le explicó lo que podía pasar si continuaba, con la zona del aductor de la pierna derecha dañada como tenía. Apenas aguantó un juego más: el canadiense conectó un saque directo ante el que Carlos ni amagó con ir a restar. Se fue directamente a la red, se quitó las muñequeras y saludó a su contrincante. No podía seguir. Se retiraba del partido y ponía fin a una participación de ensueño en su primera presencia en el Grand Slam de Nueva York, una cita de las más importantes en la que se ha dado a conocer al mundo llegando a la antepenúltima ronda con sólo 18 años y dejando en el camino, por ejemplo, a Tsitisipas, el número tres del mundo. Iba perdiendo Alcaraz 6-3 y 3-1 contra el pupilo de Toni Nadal, cuando decidió que seguir era un riesgo innecesario, porque mermado no iba a poder competir.

Triste noticia en el Arthure Ashe 😓



Alcaraz se ve obligado a retirarse y @felixtennis avanza a semifinales del @usopen pic.twitter.com/c7276WJ7p0 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) September 8, 2021

El ejemplo de lo que ha conseguido el tenista español en la Gran Manzana se vio en la reacción del público tras el abandono. Sólo se había disputado una hora de encuentro y las retiradas suelen molestar a los aficionados, pero la Arthur Ashe despidió con una ovación al murciano. Carlos se fue con cara de pocos amigos, aunque sí dedicó una aplauso a los seguidores, mientras se llevaba una mano al corazón. Las palizas que se había dado en los dos últimos partidos le acabaron pasando factura. Contra Tsitsipas venció en el quinto set y necesitó que el fisio le tratara, lo mismo que en octavos ante Gojowczyk. En ambos casos resistió, pero esta vez las molestias llegaron al comienzo del encuentro y quedaba demasiado por delante.

Las dificultades de Alcaraz el tiempo que pudo jugar se vieron un poco en la velocidad de su servicio, algo más baja de lo habitual. Pese a todo, el primer set lo peleó. Tras un arranque de tanteo, las turbulencias comenzaron con un break de Aliassime en el sexto juego. Conectó un par de buenos restos el canadiense que le enchufaron y logró concretarlo. Si Carlos tienes 18 años, su rival apenas llega a los 21. Es otro portento para el futuro, aunque ya una realidad a la que le falta pulir algunos detalles, para eso ha metido en su equipo a Toni Nadal, el tío de Rafa, con el que ganó 17 Grand Slams. Félix juega agresivo y cuando se mete en pista y golpea de derecha es muy peligroso. Un tenista completa que tiene que mejorar a la hora de soportar la presión en momentos apretados. No tembló esta vez, aunque a punto estuvo de ceder la ventaja cuando servía para ganar el set. Carlos Alcaraz se vio con un 0-40 en el 5-3, pero Auger-Aliassime lo remontó con buenos servicios y con un puntazo final, en el que los dos tenistas corrieron de lado a lado. Ese intercambio hizo relamerse a los espectadores pensando en lo que quedaba por delante, pero el partido no fue mucho más lejos.

Comenzó el murciano el segundo set con una nueva rotura en contra, fallando muchos reveses, que se quedaban en la red. Y poco después llegó el adiós.

Alcaraz se va dolido en el momento, pero en unos días valorará lo conseguido. Es un torneo que puede marcar un antes y un después en su carrera, el comienzo de algo grande. De la Gran Manzana se va ya dentro del “top 40″ mundial y habiendo competido de tú a tú, y vencido, con algunos de los mejores jugadores del circuito. Y, recuerden, sólo tiene 18 años.

Aliassime, por su parte, disputará sus primeras semifinales de un Grand Slam contra el segundo favorito, el ruso Daniil Medvedev.