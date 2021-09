Deportes

El pie izquierdo de Nadal ha comenzado el proceso de rehabilitación para estar en condiciones de competir en 2022. Rafa no sólo dedica su tiempo a recuperarse de una lesión que sufre desde el principio de su carrera. El martes reapareció sin muletas en un torneo Pro-Am en Golf Santander y hoy ha asistido a la presentación de la serie documental “Rafa Nadal Academy. Construyendo Campeones” que se emitirá en Amazon Prime Video, el canal Vamos de Movistar y Audible desde el viernes 17 de septiembre. El ganador del 20 Grandes confesó como se encuentra de sus problemas físicos: “Lo que estaba en el guion era jugar Wimbledon, los Juegos y el US Open, pero lo que no estaba en el guion era estar cojo a día de hoy. Los guiones están para no seguirlos al pie de la letra. Me han tocado cosas fantásticas en mi carrera, mejor de lo que hubiera soñado jamás, también complicadas a nivel de lesiones, pero siempre ha habido la forma de salir adelante”.

Respecto a la recuperación en el pie, el número seis del mundo admitió que, con los años, es más complicada “porque el reloj no para”. “Sigo teniendo la ilusión. He estado mejor, aún estoy un poco dolorido del pie. Es una época complicada a nivel personal, pero tengo la ilusión de mejorar y encarar un proceso difícil, doloroso en algún momento, pero que tengo que recorrer por luchar por lo que quiero”, indicó.

Para Nadal es una “gran satisfacción” ver cómo ha crecido su Academia en Manacor, que cumple cinco años. “Es una gran alegría ver a los chicos cuando se gradúan, y haber creado un entorno en el que tienen las herramientas para dedicarse a luchar por sus sueños”, manifestó el balear. Entre otros valores, Nadal subrayó que enseñan a los jóvenes tenistas a gestionar la derrota. “El tenis es un deporte de derrotas. Cada semana sólo gana uno. Hay que aprender a convivir con las derrotas y con las victorias. Es una parte mentalmente difícil de aceptar. Aquí siempre has perdido: una final, en primera ronda... Pero al final no hay mayor satisfacción personal que haberse esforzado para conseguir tus objetivos. Si no he triunfado, por aquí encontraré la manera de triunfar”, argumentó.

Al acto, celebrado en la Rafa Nadal Academy en Manacor, acudieron el propio Rafa Nadal, el Head of Prime Video Content en España, Ricardo Cabornero; el Country Manager de Audible-España, Juan Baixeras, Miguel Toral, productor ejecutivo de los 4 episodios y 8 podcast de la serie, y Rafael Fernández-Alarcón, Director de Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica.