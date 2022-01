El contundente apoyo de un jugador del Real Madrid a Djokovic antes de jugar contra el Athletic

Se acabó la polémica, pero no los comentarios. Novak Djokovic ha abandonado Australia etras perder su último intento de evitar la deportación y jugar en el Abierto de Australia a pesar de no estar vacunado contra el COVID-19. Un tribunal desestimó antes por unanimidad la impugnación del tenista número 1 para cancelar su visado. Un Djokovic enmascarado fue fotografiado en una sala del aeropuerto de Melbourne con dos funcionarios del gobierno vestidos con uniformes negros. Salió en un vuelo de Emirates con destino a Dubai, la misma ciudad de los Emiratos Árabes Unidos desde la que voló a Australia. “Respeto la decisión del Tribunal y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación con mi salida del país”, dijo en un comunicado.

Se va y sus compatriotas sienten que todo el país ha perdido una batalla. Han convertido a Novak en un ídolo. El presidente serbio, Aleksandar Vucic, acusó a las autoridades australianas de “acosar” a Djokovic y calificó el fallo judicial de “farsa”. Dijo, además, que había hablado con Djokovic el domingo. “Estamos deseando verle en Serbia, que vuelva a su país, que venga donde siempre es bienvenido”, dijo Vucic. “Creen que han humillado a Djokovic con esto, el mejor jugador del mundo, por el acoso de diez días, se han humillado a sí mismos y Djokovic puede volver a su país con la cabeza alta y mirar a todos a los ojos”.

De ahí que Luka Jovic, futbolista del Real Madrid también haya, en instragram apoyado a su compatriota. En él se ve a Djokovic jugando un partido de tenis contra todos los se han puesto en su contra: el gobierno australiano, el virus o el diablo. Jovic está concentrado para disputar el encuentro del domingo contra el Athletic, de la final de la Supercopa. Aunque partirá desde el banquillo, porque el titular es Benzema, si el Madrid necesita marcar porque las cosas no le salen como espera Ancelotti es posible que dé algunos minutos a su delantero serbio. Quién sabe si dedica un tanto a su compatriota.

El apoyo de Luka Jovic a Djokovic FOTO: La Razón (Custom Credit)

No está muy claro qué va a hacer Djokovic ahora. su mitió un comunicado el domingo, indicando que Djokovic podría dirigirse a Serbia.

“Estaremos aquí para compartir los golpes que recibió, para ayudarle a recuperar su energía, su fe en este deporte, sobre todo en el juego limpio, que estuvo completamente ausente”.

Los políticos populistas serbios, aprovechando una posible oportunidad para ganar puntos de popularidad de cara a las elecciones serbias de abril, así como la mayoría del público, se mostraron consternados por el “calvario” de Djokovic en Australia.

“Creo que la decisión es escandalosa”, dijo la primera ministra serbia, Ana Brnabic. “Estoy decepcionada y creo que ha demostrado cómo funciona el Estado de Derecho en algunos otros países, es decir, cómo no funciona el Estado de Derecho. Me parece increíble que en pocos días tengamos dos decisiones judiciales totalmente opuestas”.

“Como jefe del gobierno de la República de Serbia no estoy contento, pero no debemos emocionarnos demasiado”, dijo Brnabic. “En cualquier caso, estoy deseando ver a Novak Djokovic en nuestro país, en Serbia, para que podamos pasar por esto juntos y para que podamos ofrecerle apoyo en estos momentos difíciles”.