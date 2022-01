Barty buscará su tercer Grand Slam ante Collins, la estadounidense entrenada por Nico Almagro

La número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, bordó el tenis para arrollar a la estadounidense Madison Keys por 6-1 y 6-2 y alcanzar la final del Open de Australia. Enfrente estará otra norteamericana, Danielle Collins. La pupila de Nicolás Almagro y número 30 del mundo se impuso con autoridad (6-4 y 6-1) a la polaca Iga Swiatek y disputará su primera final de un Grand Slam. El partido se celebrará el sábado a partir de las 09:30 (Eurosport) hora española.

Barty, que todavía no ha encajado más de cuatro juegos en un set en lo que va de torneo, cerró una impecable primera manga con un tres de tres en pelotas de rotura, así como con cuatro errores no forzados que contrastaron con los 14 de su rival. Estuvo también brillante e intuitiva al resto al no verse intimidada y romper en tres ocasiones el servicio de una Keys que acumuló un 78 por ciento de primeros servicios. Su arma más letal, el servicio, también lució tras conceder sólo una pelota de rotura a lo largo de una primera manga que duró 26 minutos y variar tanto los efectos como las direcciones para aturdir a su rival.

La tenista de Illinois se reencontró con su revés en el segundo parcial y pudo hacer daño desde ese flanco para mantenerse a flote hasta el 2-2. Barty, que acumuló 13 golpes ganadores en el segundo asalto, consiguió mantener su servicio a pesar de ofrecer una pelota de break e intimidó a continuación desde el resto al cerrar el juego con un 4-2. Conservó sus dos siguientes saques para conseguir el billete a una final que no contaba con una participante “aussie” desde que en 1980 la local Wendy Turnbull alcanzara la final. Volvió a ser infalible su característico revés cortado que impidió adquirir el ritmo necesario a una Madison Keys que llegaba con una racha de diez partidos consecutivos ganados desde su corona en el reciente torneo de Adelaida. Barty está a un paso de romper la maldición que ha privado a las tenistas locales de lograr el título en Melbourne Park desde que en 1980, cuando la australiana Chris O’Neil se hizo con la corona. En la final buscará su tercer Major después de los títulos logrados en Roland Garros (2019) y Wimbledon (2021).