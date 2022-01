Ashleigh Barty ratificó en la final su extraordinario Open de Australia. La número uno del mundo se proclamó campeona en Melbourne al superar a Danielle Collins por 6-3 y 7-6 (7/2) en una hora y 27 minutos. Barty confirmó en su casa que es la dominadora del circuito y sumó su tercer Grand Slam en tres superficies diferentes. Sólo Serena Williams entre las jugadoras en activo puede presumir de un logro así. Campeona en Roland Garros (2019) y en Wimbledon (2021), la victoria en el Melbourne Park es el premio para una jugadora atípica. Estuvo apartada un par de temporadas de las pistas porque el tenis no la llenaba y ahora se ha convertido en la jugadora más sólida del circuito. Su desafío ahora es completar el Grand Slam. Y alguien que sabe de esto, la legendaria Chris Evert, está convencida de que lo logrará.

Barty ganó el primer set antes de empezar la final. Entre el apoyo del público australiano y su trayectoria en el torneo, Collins se vio desbordada. La número uno del mundo había sido una apisonadora en los seis partidos anteriores. Sólo Anisimova fue capaz de alcanzar los cuatro juegos en un set, sólo cedió un break en las rondas precedentes y su promedio de tiempo en pista era poco más de una hora por partido. “Su juego hace que te sientas inútil” o “es que lo hace todo bien”, fueron alguna de las reflexiones de sus rivales después de cruzarse con ella. Collins lo pudo ratificar en la primera manga.

La estadounidense recuperó su versión más agresiva, la que había mostrado en cuartos y semifinales, para demostrar a Barty que la final no iba a ser un paseo. Se situó con 5-1 y saque para cerrar el set. Ahí se reincorporó la número uno del mundo. Recuperó el dominio desde el fondo, los restos de Collins dejaron de hacer daño y la yanqui empezó a ver fantasmas. Se dirigió a la juez de silla reclamando el silencio del público mientras la “aussie” seguía a lo suyo. Dominó con su saque e igualó el parcial con cuatro juegos seguidos. Collins empezó a preocuparse sólo de sobrevivir. Consiguió llegar al tie break. No pasó de ahí porque la australiana ofreció la versión que ha aplastado a todas sus rivales en las dos últimas semanas. Buenos saques, derechas ganadoras, subidas a la red y un passing en carrera para cerrar la final. Collins no tuvo opción y Barty, tan serena siempre, estalló. El tenis australiano, 44 años después de la victoria de Chris O’Neil, vuelve a tener una campeona en su torneo.