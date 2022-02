Nadal ya está en casa con nuevos desafíos

Nadal ya está en casa. Unos días de tregua durante esta semana y la próxima, vuelta al trabajo. Con la vista puesta en... no lo tiene claro porque “lo primero será analizar cómo responde mi cuerpo después de lo de Australia”. Con Rod Laver quedó en verse en Indian Wells, pero antes está la opción del torneo de Acapulco: “Para Indian Wells estoy con la máxima determinación. Para Acapulco hay menos tiempo, me gustaría estar pero tengo que analizar la situación. Quiero lo mejor para mi cuerpo ya que todo ha cambiado tras Australia”. Miami, de momento. queda demasiado lejos.

Rafa volvió a rememorar parte de lo vivido en la dramática final ante Medvedev. “Estaba nervioso antes de la final y en el tercer set pensé que el tema estaba muy complicado. Sigues jugando y no se puede uno rendir, piensas en el siguiente punto e intentas mantenerte en el partido porque la hora de ganar existe vértigo, por experiencia sabes que hay alguna opción. Pero en aquel momento pensé que siempre me iba a ir mal en Australia, aunque esta vez cambió la historia”. Y también recordó el proceso y los días de entrenamiento en que sólo podía trabajar 20 minutos o tenía que irse a casa sin hacer nada: “Así como otros años llegaba bien preparado, este se ha dado todo al revés. Demasiados problemas sin poder entrenarme bien y pasó lo del virus, con varios entrenamientos, luego me tengo que quedar 10 días encerrado en casa. En la edición menos esperada se dieron las circunstancias adecuadas, jugué con desparpajo y máxima ilusión y en los momentos claves, la suerte estuvo de mi lado”.

Para Rafa todo lo que ha sucedido en el último mes ha resultado sorprendente: “Durante las tres, cuatro semanas en Australia me he sentido sorprendentemente bien. Aquello tiene un nivel emocional importante porque es donde más he sufrido a lo largo de mi carrera. Ahora me veo mucho más capacitado para seguir, me veo jugando y con una gran inyección de confianza para seguir adelante. Poder seguir compitiendo a mi edad y en los mejores estadios y contra los mejores, me motiva mucho”. Rafa tiene muy clara una cosa: “Me gustaría ser el que más Grandes tiene, pero no me obsesiona o me frustra, absolutamente cero. Lo que venga bienvenido sea. No creo que 21 Grand Slams sean suficientes para ser el que más tiene”.